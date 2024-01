¿Cantará Ryan Gosling I'm Just Ken, la canción de Barbie, en los Oscar?

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Además de ser la película más taquillera de 2023, Barbie ha conquistado al público con su banda sonora. Especialmente popular se ha hecho I'm Just Ken, interpretada por Ryan Gosling, y en una reciente entrevista le han preguntado si estaría dispuesto a actuar y cantar el tema en los Oscar 2024.

Habitualmente, los temas nominados a mejor canción original son interpretados en directo durante la ceremonia. Aún no se han anunciado las nominaciones, pero Gosling ya ha hablado sobre una posible actuación en la gala. "Bueno, no me han invitado, gracias por señalarlo. Y no estaba pensando en eso hasta ahora, y ahora es todo en lo que voy a pensar. ¿Te pagan por eso? ¿Cuánto te pagan por cantar en los Oscar? Al menos te recogen, ¿no? ¿Tienes que conducir tú? Todavía estoy pensando en ello", declaró a W Magazine.

Según un artículo publicado por The Hollywood Reporter en 2013, los artistas que actúan en los Oscar son recompensados económicamente. El medio explicó que durante ese año, artistas como Adele y Norah Jones recibieron al menos 3.500 dólares por interpretar sus temas. Por su parte, las tarifas sindicales para artistas solistas comienzan en alrededor de 2.400 dólares y las tarifas grupales comienzan en 5.000 dólares, pero las cifras probablemente hayan cambiado.

Además, Vanity Fair desveló en 2010 que entre 800 y 1.000 vehículos acuden a la ceremonia. Rod Rave, quien era vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Empire CLS Limousine en ese momento, dijo al medio que trabajaba con "clientes habituales" para encontrar el coche que mejor se adaptara a ellos para esa velada; dejando caer que trabajaba con particulares y que no era la Academia quien organizaba el transporte.