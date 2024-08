MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a las salas de cine el 14 de febrero de 2025. En la cinta, Harrison Ford toma el relevo del fallecido William Hurt como Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, un personaje poderoso no solo por ser el actual presidente de los Estados Unidos dentro del UCM sino también por convertirse en el colosal Hulk Rojo. Ahora, ha salido a la luz un nuevo vistazo de Ford convertido en esta vengativa mole roja.

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, DiscussingFilm ha publicado un vídeo de Thunderbolt transformado en esta bestia encolerizado y gritando. Y es que el general Ross parecía estar dando un discurso de algún tipo antes de transformarse, ya que se encuentra tras de un podio, frente a la Casa Blanca.

El vídeo surge a raíz de una publicación eliminada de Marvel donde, a través de un montaje, la compañía celebraba sus 85 años con un repaso desde sus primeros pasos hasta las producciones venideras del estudio, entre las que se encuentra la cuarta entrega de Capitán América.

First official look at Harrison Ford as Red Hulk. pic.twitter.com/idNmzrM2mx — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 22, 2024

Brave New World supondrá el esperado debut de Ford en el Universo Cinematográfico Marvel. Recientemente, la estrella de la saga de Indiana Jones ha comentado sobre su transformación en este malvado Hulk. "Estaba basado en lo que ya había hecho y es una animación, así que parecía familiar", declaró el intérprete en una entrevista con GamesRadar+ en el marco de la pasada Comic-Con San Diego 2024.

"Creo que mi mujer piensa que realmente luzco así todo el tiempo, así que no es para tanto", bromeó el actor respecto a su transformación en Hulk Rojo. Ford, además, confesó que aunque disfrutó rodando el filme, su participación en una producción de Marvel supone "ser un idiota por dinero".

"¿Qué hizo falta? Fue necesario que no me importara. Fue necesario ser un idiota por dinero, algo que he hecho antes", aseguró el actor en una entrevista con Variety. "Solo digo que tienes que hacer ciertas cosas que normalmente tu madre no querría que hicieras, o tu profesor de interpretación, si lo tuvieras. Pero es divertido y lo disfruté. Me lo pasé muy bien y estoy encantado con la respuesta que tuvimos con el tráiler", clarificó.

TENSIÓN EN LA CASA BLANCA

Capitán América: Brave New World mostrará la tensión entre el nuevo defensor de la libertad, encarnado por Anthony Mackie, y el también recién elegido presidente estadounidense de forma parecida a cómo Civil War ilustró los problemas entre Steve Rogers y el presidente de Estados Unidos. Y es que en esta entrega, el presidente Ross quiere incrementar el control que puede ejercer en los temas de los superhumanos y en cómo luchar contra ciertas amenazas.

"Parte de los problemas de Sam como Capitán América es la manera en la que debe tomar decisiones mientras trabaja con el gobierno", ha explicado el director del filme, Julios Onah, en una entrevista con Empire Magazine. "Su punto de vista personal a veces va a diferir con el del presidente", continuó el cineasta sobre la relación entre el vengador y el general.

"Después de reunirse con el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford en su debut en el Universo Cinematográfico Marvel, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que el verdadero cerebro haga que el mundo entero se ponga rojo", reza la sinopsis oficial.

Capitán América: Brave New World será la primera cinta en solitario de Sam Wilson como Capitán América después de tomar el testigo de Steve Rogers tras los acontecimientos relatados en Falcon y el Soldado de Invierno, la serie que Mackie protagonizó junto a Sebastian Stan.

Además de Mackie y Ford, completan el reparto del filme Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Danny Ramírez, el luchador de la WWE, Seth Rollins, Shira Haas y Liv Tyler, que volverá a encarnar a Betty Ross.