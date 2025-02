Zendaya ficha por Shrek 5

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Zendaya, la estrella de Euphoria o la saga Dune, se ha unido al reparto de Shrek 5, en un importante fichaje para la franquicia de DreamWorks, según anunció en el perfil oficial X de la serie este jueves.

La cantante y actriz pondrá voz a la hija de Shrek (Mike Myers) y Fiona (Cameron Diaz). Como ya se había anunciado, Eddie Murphy también volverá a interpretar a Asno en la nueva entrega de la popular saga de animación.

Far, Far Away's finest are coming. pic.twitter.com/7qn8FNIBT6