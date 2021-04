Zack Snyder explica por qué Darkseid ha olvidado dónde está la Tierra en el Snyder Cut

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Una semana después del estreno del Snyder Cut de 'Liga de la Justicia', los seguidores de DC Comics analizan con lupa cada detalle de sus cuatro horas de metraje. Y son varios los seguidores que han observado un supuesto agujero de guión en la trama relacionado con Darkseid y su búsqueda de la Ecuación Anti-Vida. El propio cineasta se ha pronunciado y ha querido explicar este presunto fallo en la narración.

En la versión de cuatro horas de Liga de la Justicia de Zack Snyder, Darkseid encuentra, a través de su heraldo Steppenwolf, la Ecuación Anti-Vida, una fórmula matemática capaz de anular el libre albedrío de los individuos, dejándolos a merced del control mental de aquel que la domina.

Este poderoso arma que permite el control de la vida está adherida a la propia superficie terrestre, tal y como comprueba Steppenwolf al golpear el suelo con su poderoso hacha. "He encontrado el planeta primitivo, el mundo que se resistió es la Tierra, la Ecuación de la Anti-vida está grabada en la superficie de este mundo. La he visto con mis propios ojos", afirma Steppenwolf.

De hecho, anteriormente el Snyder Cut ya muestra en un flashback el momento en el que el propio Darkseid ya había intentado conquistar el planeta anteriormente pero fue derrotado por la alianza formada por las Amazonas, los antiguos dioses (Zeus, Ares y Artemisa), los ejércitos de los hombres y un Linterna Verde.

Pero tras esta intentota, por alguna razón el archivillano perdió la ubicación de la Tierra en el universo... o eso al menos deja entrever en la película.

Esto, efectivamente, muchos fans lo han considerado un agujero de guion y Snyder ha querido explicarlo, respondiendo a un seguidor en Vero. El cineasta le contestó que el villano estaba tan moribundo, que solo buscaba sobrevivir para llegar a salvo a su planeta, Apokopolis.

También Snyder justifica este presunto agujero deguión argumentando que cuando volvió a Apokopolis, todos sus asesores de su tropa habían sido asesinados. No obstante, eso tampoco explica que Darkseid tenga una memoria tan horrible y el camino que sus tropas recorrieron hasta la Tierra halla sido borrado de todas sus naves.

