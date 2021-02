Los mejores memes de Joker de Jared Leto en Liga de la Justicia: "Vivimos en una sociedad..."

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

"Vivimos en una sociedad en la que el honor es un recuerdo lejano, ¿no es así, Batman?". Con esta frase, el Joker encarnado por Jared Leto remata el tráiler oficial de Liga de la Justicia. Un enunciado dirigido al Bruce Wayne de Ben Affleck cuya primera parte ha desatado la locura de los fans... como ya hiciera en el pasado.

Y es que ese "Vivimos en una sociedad..." ("We live in a society...") se convirtió en un popular meme desde que apareció el Joker de Heath Ledger en El caballero Oscuro, el segundo Batman dirigido por Christopher Nolan.

Y es que, aunque en realidad el personaje nunca pronuncia estas palabras en el aclamado filme, esta frase y la imagen de Ledger fue utilizada durante años para denunciar distintos aspectos mejorables de la sociedad, las hipocresías del mundo en el que vivimos, y, también, cómo no, para despertar alguna sonrisa con ingeniosos montajes y memes.

Hace pocos años, con el lanzamiento de Joker de Joaquin Phoenix, la frase tomó de nuevo relevancia en la red y fue adoptada por usuarios que se enorgullecían de decir que no encajan en las normas convencionales de la sociedad.

Ahora, parece que Snyder ha querido hacer un guiño a esa faceta del personaje como símbolo de inconformismo en Internet incluyendo la frase en su montaje de Liga de la Justicia.

El director ha solucionado así el "problema" que suponía que el Joker nunca hubiera pronunciado esa frase en ninguna de las adaptaciones en la gran pantalla (Cesar Romero, Jack Nicholson y los mencionados Ledger y Phoenix), al poner en boca de Leto el mítico "Vivimos en una sociedad...". De hecho, el propio actor utilizó la frase para publicar el tráiler en sus redes sociales.

Y, como era de esperar, tras el lanzamiento del tráiler los nuevos y renovados memes, ahora protagonizados por el Joker de Jared Leto, tomaron rápidamente las redes... con más o menos suerte.

Zack Snyder will go down as the Madman who actually made Joker say "We live in a society" lmao. Man's on a whole new level of trolling 💀 pic.twitter.com/k7Solmr1ri