Primer vistazo a Vega (Orville Peck) en el reboot de Street Fighter

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Desde el rodaje del reboot cinematográfico de Street Fighter continúan saliendo a la luz imágenes de los personajes de esta nueva versión. Tras el reciente primer vistazo a Noah Centineo como el legendario luchador Ken Masters, es el turno de Orville Peck caracterizado como Vega, el malvado y escurridizo ninja y torero español.

Las imágenes del rodaje, compartidas en sus historias de Instagram por Peck y recogidas en X por un usuario identificado como PeteFighter, muestran la melena rubia y el icónico tatuaje en el pecho de Vega. Respecto a la máscara que luce el actor, se desconoce si forma parte del atuendo del personaje o responde a la imagen pública de Peck, cantante de country cuyo sello personal consiste en ocultar su rostro bajo caretas.

👀 First look at Callina Liang as Chun-Li and Orville Peck as Vega in the upcoming Street Fighter movie!🍿 #StreetFighter #StreetFighterMovie #Capcom pic.twitter.com/iNbgvUL4ZG — Pete (@PeteFighter) August 25, 2025

Vega fue presentado como uno de los cuatro jefes en Street Fighter II (1991), descrito como un Ninja Español engreído y sádico que suele representarse como la mano derecha del líder M. Bison, a quien en la versión cinematográfica interpreta David Dastmalchian. Además, el personaje tiene un componente teatral mayor que otros nombres del videojuego, lo que encaja con la trayectoria de Peck, artista musical con experiencia en Broadway que debutará en la gran pantalla con Street Fighter.

Compartida por el propio intérprete en su cuenta Instagram, desde la producción de Street Fighter también llega una nueva imagen de Noah Centineo como Ken, donde luce el imponente físico que caracteriza al personaje.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DNxvvKO3MG8/

Quien también ha recurrido a su cuenta de Instagram (recogido en X por el usuario NexusPointNews) ha sido el cómico Andrew Schulz, que da vida a Dan Hibiki en Street Fighter. En el vídeo se le ve ensayando la coreografía de una pelea:

Andrew Schulz training for his role as Dan Hibiki in Legendary’s ‘STREET FIGHTER’.



Starring Andrew Koji, David Dastmalchian, Roman Reigns, Jason Momoa, and Cody Rhodes.



(Via: andrewschulz | IG) pic.twitter.com/enIyO7SFOE — Nexus Point News (@NexusPointNews) August 25, 2025

La película está dirigida por Kitao Sakurai (Un mal viaje), que tomó el relevo de los hermanos Danny y Michael Philippou (Háblame, Devuélvemela) tras su salida del proyecto en 2024. Rodada sobre un guion de Dalan Musson (Capitán América: A Brave New World), la cinta también cuenta en su reparto con Jason Momoa (Aquaman), que dará vida al salvaje guerrero brasileño de piel verde Blanka; con la estrella de la WWE Roman Reigns (Fast & Furious) como el temible Akuma; con David Dastmalchian (Dune) como el poderoso y diabólico M. Bison; con Vidyut Jammwal (Commando) en el papel del elástico Dhalsim. Además, Hirooki Goto (Headshot) interpretará al colosal luchador de sumo E. Honda, mientras que la actriz Callina Liang (Fundación) será la formidable Chun-Li.

El rodaje comenzó a mediados de agosto y, según la cobertura previa, se inspira en la etapa Street Fighter II, con el torneo global como eje de la historia. Por ahora no hay tráiler, sinopsis oficial o fecha de estreno, pero con la producción en marcha y la llegada de material desde el set, la producción empieza a perfilar su estética y tono.