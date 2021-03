Venom 2 y Mortal Kombat retrasan su fecha de estreno

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

En un calendario de estrenos inestable y en constante movimiento por la pandemia de coronavirus, dos de los títulos más esperados del año vuelven a retrasar su lanzamiento, aunque de forma poco sensible. Tanto la secuela de Venom, el spin-off de Spider-Man que volverá a protagonizar Tom Hardy, como Mortal Kombat, la nueva adaptación cinematográfica de la popular saga de videojuegos, han pospuesto sus estrenos una semana.

Así, Venom: Habrá Matanza (Venom: Let There Be Carnage) tenía originalmente programado su lanzamiento en 2020, pero la pandemia de COVID-19 hizo que Sony retrasara el estreno de la secuela de la exitosa película de 2018 hasta 2021. El estudio fijó como fecha de lanzamiento 25 de junio de 2021, pero después de que Universal Studios haya retrasado Fast and Furious 9 a esa misma fecha fecha, Sony movió Venom 2 al 14 de septiembre de 2021.

Ahora, según informa Variety, Sony ha decidido retrasar el filme una sermana y Venom 2 no verá la luz hasta el 24 de septiembre. La película llegará así a las salas tres semanas después del lanzamiento de Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la película de Marvel, y coincidirá en cartelera con The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano.

Venom: Habrá Matanza relatará un nuevo duelo de simbiontes ya que su protagonista, Eddie Brock (Tom Hardy) se enfrentará cara a cara con su villano más icónico, Carnage (Woody Harrelson) que ya apareció en la escena post-créditos del primer filme. Andy Serkis (Mowgli: La leyenda de la selva) está a cargo del proyecto, reemplazando al director de la película original, Reuben Flesher.

MORTAL KOMBAT

El mismo retraso, de una semana respecto a la última fecha fijada, experimentará Mortal Kombat, la nueva adaptación del sangriento videojuego. Originalmente prevista para principios de 2021, Warner Bros. retrasó el lanzamiento de Mortal Kombat hasta abril de 2021 como parte de su decisión de reestructurar todo su calendario para este año y lanzar las películas de forma simultánea en cines y en HBO Max, en aquellos países en los que ya esté habilitada la plataforma de streaming.

La película que traería de nuevo a la gran pantalla a personajes tan icónicos como Scorpion, Sub-Zero, Goro o Rayden y sus brutales combates tenía previsto su estreno para el próximo 16 de abril en Estados Unidos, pero finalmente no verá la luz en el país norteamericano hasta el 23 de abril.

Un retraso que puede deberse al buen desempeño que en la taquilla internacional ha tenido Godzilla vs. Kong y que solo iba a tener dos semanas de margen en los cines estadounidenses respecto al lanzamiento de Mortal Kombat. El último capítulo de MonsterVerse tendrá así un poco más de espacio para incrementar sus cifras en la taquilla estadounidense. Aún sin estrenarse en EE.UU, Godzilla vs. Kong acumula ya más de 123 millones de dólares.