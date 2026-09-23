Brad Pitt, "totalmente abierto" al cine español y repetir con Bardem y Penélope

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El actor estadounidense Brad Pitt se ha mostrado "totalmente abierto" a trabajar en el cine español y ha asegurado que le "encantaría" repetir con los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, dos intérpretes españoles con los que mantiene una relación de amistad y con los que ya ha coincidido en producciones como 'The Counselor', en 2013, en la que los tres comparten pantalla, o 'F1', en 2025, que también cuenta con el intérprete español. "Tengo a mis queridos amigos, Javier y Penélope, y me encantaría hacer cualquier cosa con ellos", ha afirmado Brad Pitt durante una entrevista con Europa Press en el Festival de San Sebastián, donde ha regresado 17 años después de su anterior visita con 'Malditos Bastardos' para presentar este miércoles 'En el corazón de la bestia', dirigida por David Ayer, y que se estrena en cines el viernes, 25 de septiembre.