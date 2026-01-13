Cuarto tráiler de Vengadores Doomsday: Los 4 Fantásticos conocen a Black Panther y los wakandianos - MARVEL STUDIOS

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday verá la luz el 18 de diciembre con Robert Downey Jr. transformado en Víctor Von Doom. Tras los teasers centrados en Steve Rogers, Thor y los X-Men, Marvel ha lanzado el cuarto y último avance de la cinta de los hermanos Russo, con Los 4 Fantásticos conociendo al pueblo de Wakanda.

"He perdido a todos los que me importaban", dice Shuri (Letitia Wright), enfundada en su traje de Black Panther, mientras camina por un paraje desértico. Seguidamente, las imágenes muestran a la raza de Talokan gobernada por Namor (Tenoch Huerta), cuyo semblante es el de un hombre preocupado.

"El rey tiene el deber de preparar a nuestro pueblo para el Más Allá. Mi deber es otro", añade Shuri, acompañada de M'Baku (Winston Duke). En ese instante, el soberano de Wakanda se presenta y estrecha su mano cordialmente a Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), de Los 4 Fantásticos.

"Soy Ben, eh, Yancy Street, entre Broome y Grand", replica el rocoso héroe de ojos azules antes de que Shuri le haga una señal de respeto y suba a su nave con M'Baku. Instantes después aparece el mensaje de "los wakandianos y Los 4 Fantásticos regresarán en Vengadores: Doomsday" y la cuenta atrás, como ya sucediera con los tres anteriores teasers del filme hasta su estreno en cines.

Hay que recordar que en la escena post-créditos de Thunderbolts, que fue dirigida por los propios hermanos Russo, la nave de Los 4 Fantásticos aparecia en los cielos procedente de la Tierra-828. Es decir, la gran familia de marvelita ya está en la Tierra-616, la realidad en la que hasta ahora se ha desarrollado la gran parte de la trama del UCM.