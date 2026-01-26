El creador de Wonder Man revela si Simon Williams se unirá a los Vengadores en Doomsday o Secret Wars - MARVEL

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

El 28 de enero llega a Disney+ Wonder Man, serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) en el papel de Simon Williams, un actor que aspira a interpretar al desaparecido héroe titular de Marvel. Andrew Guest, el creador de la ficción ha arrojado luz sobre si existe la posibilidad de que el personaje se una a las filas de los Vengadores dentro del UCM.

"Creo que la intención de Marvel al respecto es dejar que cada proyecto funcione de manera independiente, y si el público conecta con él y con el personaje, entonces pueden decidir cómo continuar usándolo", explicó Guest a Comicbook.com. "Como comentábamos, Trevor Slattery, es probable que pensarais que su aparición se limitaría solo a Iron Man 3, pero Destin fue capaz de incorporarlo a Shang-Chi y descubrir una faceta de él totalmente distinta", añadió.

"Me entusiasmó mucho poder usar de nuevo a este personaje. Así que, con suerte, el público se enamorará de Simon Williams y pueda seguir existiendo", sentenció. Por lo tanto, si el personaje de Abdul-Mateen II logra conquistar a los fans de Marvel con la serie Wonder Man, es posible que la Casa de las Ideas continúe usándolo en futuras producciones del UCM y, finalmente, termine uniéndose a los Vengadores, como ya sucediese en los cómics.

Y es que, creado por Stan Lee, Jack Kirby y Don Heck en 1964, Simon Williams empezó siendo un villano e imbuido de energía iónica por el barón Zemo. Pero terminó redimiéndose y convirtiéndose en un miembro fundador de los Vengadores Costa Oeste.

Entre los muchos poderes de Williams, también conocido como el Hombre Maravilla, se encuentran su descomunal fuerza sobrehumana, invulnerabilidad y la capacidad de adoptar forma de energía iónica. Su trayectoria está definida por constantes muertes y resurrecciones, por la estrecha amistad que mantiene con Hank McCoy, Bestia, miembro de los X-Men y Vengador ocasional al que Kelsey Grammer volverá a dar vida en Vengadores: Doomsday , así como por su compleja relación con Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, y el vínculo mental que lo une a Visión, cuyos patrones cerebrales proceden de Simon.

"La serie presenta a Simon Williams, un actor que sueña con triunfar en Hollywood, pero no logra que su carrera despegue. Después de un encuentro fortuito con Trevor Slattery, un actor veterano que ya pasó sus mejores años, Simon descubre que el famoso director Von Kovack está preparando una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man. Ambos, en etapas muy diferentes de sus vidas, se lanzan a buscar el papel que podría cambiarlo todo, mientras el público descubre lo que realmente ocurre detrás de las cámaras en el mundo del entretenimiento", reza la sinopsis de la serie.

Creada por Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day), la serie también cuenta en su reparto con Demetrius Grosse (Banshee), que interpretará al hermano de Simon y que, en los cómics de Marvel, es el villano conocido como el Segador; y Ed Harris como el representante de Simon Williams. Neal Saroyan, Josh Gad, Byron Bowers, Béchir Sylvain, Lauren Glazier y Manny McCord completan el elenco de Wonder Man.