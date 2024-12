Wicked: ¿Quién es el padre de Elphaba?

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Wicked llegó a los cines el 22 de noviembre y, con su segunda parte ya confirmada, la cinta de Jon M. Chu que arrasa en cines ha dejado algunos misterios sin resolver. Aunque la historia presenta al gobernador de Munchkinland, Frexspar Thropp, como padre de Elphaba, algunos detalles hacen pensar que su identidad podría ser otra.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Wicked muestra a Melena, la madre de Elphaba, teniendo un affaire, pero nunca revela la identidad del hombre con el que vive una noche de pasión. La película sugiere que este hombre podría ser el Mago de Oz, quien, tras la aventura, nunca supo de la existencia de Elphaba. No solo es así como transcurre la historia en el musical, sino que es un elemento que permanece constante incluso en la novela que abordó por primera vez la historia de origen de Elphaba.

Mientras que la película, al igual que el musical, describe una aventura en la que Melena invita al Mago a sus aposentos, el libro relata que el encuentro sexual que originó la concepción de Elphaba fue una relación no consensuada. El otro cambio significativo es que, en el musical, la verdad se revela en un momento trágico después de la muerte de Elphaba, mientras que en el libro Elphaba se entera al conocer cuál es su ascendencia.

En su limitado tiempo en pantalla, el Mago insinúa que podría ser el padre de Elphaba con su canción A Sentimental Man, afirmando que "siempre anheló ser padre" cuando, irónicamente, le está cantando a su propia hija. Pero la pista más obvia es la escena en la que suena No One Mourns the Wicked. La banda sonora le da crédito a Jeff Goldblum por este tema y, aunque la escena oculta su identidad a través de coreografías y ángulos de cámara, Wicked prácticamente confirma la relación entre el Mago y Elphaba.

Aunque padre e hija son enemigos, su parentesco explica muchas cosas. Lo más obvio es que el flashback de No One Mourns the Wicked explica la piel verde de Elphaba como resultado del elixir que el Mago le da a Melena, lo que hace que la apariencia de Elphaba sea obra del Mago. Además, el musical deja caer que su gran magia proviene de ser una niña de dos mundos.

El Mago no es de Oz, lo que lo hace a él y a Elphaba únicos. Pero, aunque el Mago en realidad no puede usar la Grimmerie, Elphaba puede hacerlo con relativa facilidad. Madame Morrible es la única otra que puede hacerlo y afirma tener que aprender. Los talentos naturales de Elphaba se deben a su pasado, y por tanto, a su parentesco con el Mago.