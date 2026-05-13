Conan O'Brien repetirá como presentador de los Oscar por tercer año consecutivo - CONTACTO

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

La 99.ª edición de los Oscar, fijada para el domingo 14 de marzo de 2027 ya ha confirmado oficialmente quién será su maestro de ceremonias. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense ha anunciado que Conan O'Brien presentará por tercera vez consecutiva los premios.

Además de con el regreso del cómico, la próxima gala contará por cuarto año consecutivo con Raj Kapoor y Katy Mullan como productores ejecutivos y con Jeff Ross y Mike Sweeney (quien además ejercerá de guionista) como productores por tercera vez. "Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike en la 99.ª edición de los Oscar", expresaron Bill Kramer y Lynette Howell Taylor, CEO y presidenta de la Academia, respectivamente.

"Forman un equipo increíble y han producido programas cautivadores, entretenidos y conmovedores en los últimos dos años. Estamos muy agradecidos por su colaboración continua en este homenaje a nuestra comunidad cinematográfica mundial, y esperamos con ilusión que Conan dirija de forma magistral la celebración con su brillantez y su humor", proseguía el comunicado.

The trilogy event Hollywood’s been waiting for.



Conan O’Brien returns to host the Oscars LIVE on Sunday, March 14, 2027.



Full press release: https://t.co/rA5ZHTnlOL pic.twitter.com/OYJ3DbuP9p — The Academy (@TheAcademy) May 12, 2026

"Conan ha generado un ambiente extraordinario en torno a los Oscar", aseguró por su lado Craig Erwich, presidente de Disney Television Group. "Su estilo cómico único convierte la noche más importante de Hollywood en una de las celebraciones más entretenidas del año. Estamos orgullosos de darle la bienvenida de nuevo y esperamos con interés lo que él y el equipo de producción nos tengan preparado para la próxima edición", expresó.

Kapoor y Mullan definen como "algo especial" el volver a reunirse con O'Brien por tercer año consecutivo. "Es un auténtico compañero creativo, alguien en quien confiamos plenamente y que hace que todo el proceso sea realmente divertido, tanto entre bastidores como sobre el escenario. Estamos increíblemente agradecidos de poder seguir construyendo esto juntos y estamos deseando compartir lo que viene a continuación", afirmaron.

CONAN O'BRIEN, "PRESENTADOR DE LOS OSCAR DE POR VIDA"

Aunque hasta ahora no se había confirmado, la vuelta de O'Brien como presentador de la gala no es del todo inesperada ya que, según recuerda Variety, ya el día siguiente de la retransmisión de la última edición, Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de Walt Disney TV para programas sin guion y entretenimiento alternativo dejó claro que querían volver a contar con él. Así, el 'gag' con el que terminaban los Oscar 2026, en el que se sugería que el cómico era "el presentador de los Oscar de por vida", tenía más de realidad que de comedia.

"Conan es el presentador de por vida, sí", expuso Mills. "Ni siquiera lo ha aceptado todavía. Solo se lo acaban de comunicar. Suponemos que no fue un gag cómico. Vamos a tratarlo como si fuera un hecho", añadió.

La 99.ª y 100.ª edición de los premios Oscar serán las últimas retransmitidas por ABC, ya que YouTube pasará a tener los derechos mundiales en exclusiva de retransmisión de los premios a partir de 2029. También serán los últimos años que se celebren en el Dolby Theatre, antes de su traslado al Peacock Theatre, donde tendrán lugar desde 2029 hasta 2039.