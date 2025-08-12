Shrek 5 retrasa otra vez su estreno tras las quejas por sus nuevos diseños

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Han pasado ya un par de años desde que se confirmara que Shrek 5 estaba en desarrollo y, desde entonces, su llegada a los cines no ha hecho más que retrasarse. Así, recientemente se ha anunciado que la película no se estrenará el 23 de diciembre de 2026, como estaba previsto, sino que verá la luz casi un año después, el 30 de junio de 2027.

Este es el segundo retraso que sufre la cinta, que inicialmente iba a estrenarse el 1 de julio de 2026, coincidiendo con el 25 aniversario de la primera película, una señalada fecha a la que vuelve a acercarse con el nuevo cambio que, teniendo en cuenta algunos factores, puede que sea para mejor.

Aunque el estudio no ha explicado las razones del nuevo retraso del filme, cabe señalar que, tal y como recoge Variety, los meses de verano han resultado especialmente rentables para el estreno de algunas de sus populares películas destinadas a un público familiar como Gru, mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón o Super Mario Bros: La película, algo de lo que también podría beneficiarse Shrek.

Por otro lado, aunque la nueva fecha de estreno hará competir a Shrek 5 en cartelera con la muy esperada Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que aterrizará en los cines el 4 de junio de 2026, cabe decir que la anterior fecha la situaba demasiado cerca de otros dos grandes estrenos. Y es que está previsto que el 18 de diciembre de 2026 lleguen a las salas Vengadores: Doomsday y Ice Age 6.

Cabe decir que, aparte de retrasar el estreno de Shrek 5, Universal ha adelantado el de una película todavía sin título de Illumination, que llegará el 16 de abril de 2027.

Shrek 5 estará dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn y contará con el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz como Shrek, Asno y Fiona, respectivamente, mientras que Zendaya se unirá al reparto poniendo voz a la hija adolescente de la pareja de ogros.

Por el momento, no es mucho lo que se sabe del filme, si bien el primer teaser, lanzado en febrero de este año, mostró por primera vez el nuevo diseño de los personajes, causando un gran revuelo en redes sociales.

Tras el estreno del adelanto, muchos fans protestaron ante el cambio en el estilo de animación, reclamando que se volviera al de la oscarizada cinta de 2001 y expresando su disgusto por el nuevo aspecto de tan icónicos personajes. De hecho, y puesto que ocurrió algo similar con Sonic, la película, cuyo diseño inicial del erizo titular fue tan criticado que finalmente se cambió, muchos esperan que el estudio reconsidere volver a cambiar el aspecto de Shrek, Asno y Fiona.