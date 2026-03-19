Primer adelanto de Sonic 4 que confirma el regreso de Jim Carrey como Robotnik - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Sonic, el azulado veloz erizo de los videojuegos, regresará a la gran pantalla con un cuarto largometraje. Paramount ha dado a conocer el título que llevará esta nueva entrega. Además, también se ha confirmado que Jim Carrey volverá a interpretar en ella al malvado doctor Robotnik.

Paramount ha lanzado un teaser en YouTube que muestra una especie de cápsula flotando por el espacio, la cual está a punto de estallar. Cuando lo hace, aparecen varias Esmeraldas del Caos.

En la primera puede verse a Sonic, pero es la segunda la que revela a Carrey de regreso como Robotnik. Sin embargo, no son los únicos.

Las siguientes gemas descubren a viejos conocidos del erizo, como Knuckles, Tails, Shadow o a Tom (James Marsden) y Rachel (Natasha Rothwell), además de una sombría figura en parte robótica que parece tratarse de Metal Sonic.

Es entonces cuando las imágenes revelan el título: Sonic 4, la película. Por otra parte, la última vez que los fans vieron a Robotnik fue sacrificándose al final de la anterior entrega para frustrar el plan de su abuelo de destruir a toda la humanidad.

EL REGRESO DE ROBOTNIK

Y, al igual que Shadow, el personaje de Carrey sobrevivió a la explosión causada por el Cañón Eclipse. Pero se desconoce el papel que Robotnik desempeñará en la trama de Sonic 4 tras su heroico y desinteresado sacrificio. Es posible que la cinta explique cómo logró sobrevivir.

El hecho de que Robotnik esté vivo echa por tierra una de las teorías fan. Y es que, cuando comenzó a sonar el nombre de Ben Kingsley para el reparto, muchos creyeron que interpretaría a un descendiente del villanesco doctor: Eggman Nega.

En los videojuegos de Sega, Nega cree que los fracasos de Robotnik contra Sonic empañaron la reputación familiar, por lo que trata de arreglarlo. Asimismo, es posible que Carrey interprete a este descendiente suyo en la película e incluso a ambos.

En todo caso, por ahora toca esperar para averiguarlo. Esta cuarta película de la franquicia, prevista para el 19 de marzo de 2027, volverá a estar dirigida por Jeff Fowler.

Además de Carrey y Ben Schwartz, quien encarna a Sonic, la cinta también cuenta en su elenco con Kristen Bell, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden y Tika Sumpter. Ben Kingsley, Matt Berry, Colleen O'Shaughnessey, Lee Majdoub, Nick Offerman y Richard Ayoade completan el reparto.