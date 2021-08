La única condición que Tom Cruise puso para rodar Top Gun 2: Maverick

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Tom Cruise volverá a encarnar al piloto que lo convirtió en una estrella en los noventa en Top Gun: Maverick. Sin embargo, el protagonista de la saga Misión Imposible tuvo claro en todo momento que su regreso estaría condicionado a una petición innegociable.

El actor y productor señaló como requisito imprescindible para aparecer en el filme que la cinta contara también con Val Kilmer, quien interpretó al villano de la primera película, Tom 'Iceman' Kazansky.

Cabe recordar que el intérprete que dio vida al Caballero Oscuro en Batman Forever fue diagnosticado en 2017 de cáncer de garganta y posteriormente ha tenido que someterse a quimioterapia, lo que ha deteriorado tanto su salud como su condición física, haciendo que su carrera se haya visto notablemente dañada.

La insistencia de Cruise por recuperar a Kilmer en la secuela ha sido hecha pública por el productor de la cinta, Jerry Bruckheimer durante una entrevista concedida al medio People. "Todos queríamos que estuviera, pero Tom fue firme en que si iba a hacer otra de Top Gun, Val tenía que estar en ella", ha señalado el empresario.

"Kilmer es un actor muy bueno y un tipo igual de magnífico", ha explicado Bruckheimer antes de señalar: "Lo pasamos genial con la primera y quisimos reunir a parte de la pandilla otra vez".

En sus memorias, publicadas en 2020, Kilmer afirma que, aunque la película se llame Maverick, la némesis del personaje siempre será Iceman. "Los dos van juntos, como la sal y la pimienta y me hubiera dado igual si los productores no me hubieran contactado, porque como decían the Temptations, 'soy demasiado orgulloso como para mendigar'"

Los espectadores podrán asistir al emotivo reencuentro entre Tom Cruise y Val Kilmer con el estreno de Top Gun: Maverick, dirigida por Joseph Kosinski, que llegará a los cines en noviembre de este año.