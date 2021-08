Los millonarios sueldos de las estrellas de Hollywood

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Variety ha publicado una lista que revela el sueldo que recibirán las grandes estrellas de Hollywood por sus próximas películas. En ella se ordena de mayor a menor las cantidades que los intérpretes han amasado en relación a su título mejor pagado del año, incluyendo las comisiones de su exhibición en streaming. Aunque algunos nombres continúan en los puestos más altos año tras año, sorprende ver cómo algunos intérpretes han escalado posiciones de manera inesperada, mientras que otros han quedado relegados a posiciones insospechadamente bajas.

Dwayne Johnson, quien ha acostumbrado a encabezar la lista en años anteriores, en esta ocasión ha quedado en un segundo puesto (aunque virtualmente igualado con el primero en ranking) gracias a 'Red One', un título que aún está en desarrollo adquirido por Amazon Studios y por el que ha cobrado 50 millones de dólares. En realidad, por película Johnson cobra lo mismo que Daniel Craig, quien lidera el ranking, ha recibido de una sola vez el pago íntegro de 100 millones e dólares por las dos secuelas de 'Puñales por la espalda' que prepara actualmente Netflix.

Resulta llamativo que, con la excepción de Craig, los tres siguientes puestos están ocupados por actores no caucásicos. Junto a Johnson aparecen Will Smith y Denzel Washington, quienes han cobrado 40 millones por las producciones de Warner 'King Richard' y 'Pequeños detalles', respectivamente.

Las tres únicas mujeres de la lista aparecen de forma consecutiva a partir de la novena posición, con Jennifer Lawrence, que ha ganado 25 millones por la comedia de Netflix 'Don't Look Up', seguida de Julia Roberts que se ha embolsado la misma cantidad por 'Leave the World Behind', otra producción de Netflix. Con unos ingresos de 20 millones les sigue Sandra Bullock por 'The Lost City of D' de Paramount Pictures.

Por último cabe señalar el enorme contraste que existe entre dos de los intérpretes del cine de superhéroes. Mientras que Chris Hemsworth se ha hecho con 20 millones de dólares por 'Thor: Love and Thunder', su cuarta película en solitario como el personaje de Marvel, Robert Pattinson tan solo ha obtenido 3 millones por 'The Batman', su debut como el nuevo Bruce Wayne de Warner Bros.

Así queda la lista de los salarios de las grandes estrellas de Hollywood publicada por Variety:

1.- Daniel Craig - 100 millones por dos secuelas de 'Puñales por la espalda'

2.- Dwayne Johnson - 50 millones por 'Red One'

3.- Will Smith - 40 millones por 'King Richard'

4.- Denzel Washington - 40 millones por 'Pequeños detalles'

5.- Leonardo DiCaprio - 30 millones por 'Don't Look Up'

6.- Mark Wahlberg - 30 millones por 'Spenser Confidential'

7.- Jennifer Lawrence - 25 millones por 'Don't Look Up'

8.- Julia Roberts - 25 millones por 'Leave the World Behind'

9.- Sandra Bullock - 20 millones por 'The Los City of D'

10.- Ryan Gosling - 20 millones por 'The Grey Man'

11.- Chris Hemsworth - 20 millones por 'Thor: Love and Thunder'

12.- Brad Pitt - 20 millones por 'Bullet Train'

13.- Michael B. Jordan - 15 millones por 'Sin remordimientos'

14.- Tom Cruise - 13 millones por 'Top Gun: Maverick'

15.- Keanu Reeves - entre 12 y 14 millones por 'The Matrix 4'

16.- Chris Pine - 11,5 millones por 'Dragones y Mazmorras'

17.- Robert Pattinson - 3 millones por 'The Batman'