VÍDEO: Filtrada una brutal escena de Misión Imposible 7 con un tren precipitándose al vacío

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

El rodaje de la séptima entrega de Misión Imposible se está llevando a cabo con el máximo nivel de seguridad frente al COVID-19, como demostró hace meses el propio Tom Cruise, lo cual no significa que estén huyen del riesgo en otros sentidos. Un vídeo filtrado desde el set ha mostrado cómo el equipo responsable de efectos especiales ha despeñado un tren por un acantilado, causando así unas imágenes realmente impactantes.

En el material filtrado desde el set de Misión Imposible 7, filmado en Derbyshire (Reino Unido) puede verse como una locomotora clásica de vapor con varios vagones detrás se aproxima sin titubeos a un puente destruido y se precipita al vacío, haciéndose mil pedazos al impactar contra el fondo de un precipicio.

BTS Train launches off a cliff 😳



Just another day in the set of MISSION IMPOSSIBLE 7. Tom Cruise probably jumped off it pic.twitter.com/vvGBOdxKZm