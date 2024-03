Dakota Johnson "comprende" las malas críticas a Madame Web y dice que su batacazo en taquilla "no sorprende"

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Madame Web, el más reciente spin-off del universo Spider-Man, no ha contado con el favor ni de la crítica ni del público. Desde su estreno hace ya casi un mes, el filme dirigido por S. J. Clarkson apenas ha conseguido 90 millones de dólares en taquilla. Un fiasco rotundo que, según ha asegurado su propia protagonista, Dakota Johnson, a tenor de cómo se desarrolló la producción no es para nada sorprendente.

"Desafortunadamente, no me sorprende que esto haya sucedido de esta forma", afirma la siempre sincera Johnson en una entrevista concedida a Bustle en la que, en la misma línea en la que ya se pronunció en declaraciones anteriores -en las que confesó, por ejemplo, que rodar tras un croma le pareció "absolutamente psicótico"- descarta volver a involucrarse en una producción de este tipo en el futuro.

"Definitivamente, fue una experiencia para mí. Nunca había hecho antes algo parecido. Probablemente, nunca volveré a hacer algo así porque no tiene sentido. Y ahora lo sé", señala la protagonista de Cincuenta sobras de Grey que destaca que "en esta industria, a veces firmas para algo y después se convierte en una cosa completamente diferente. "Pero fue una experiencia de aprendizaje aunque, por supuesto, no es agradable formar parte de algo que se hace pedazos, pero no puedo decir que no lo haya aprendido la lección", señala.

En esta misma línea, la actriz lamenta que en superproducciones de este tipo hay demasiados ejecutivos intentando meter mano en el proceso creativo, lo que afecta al resultado final. "Las decisiones se toman en comisiones y juntas, y al arte no le va bien cuando es así. Las películas las hace un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No puedes hacer arte basándote en números y algoritmos", añadió.

"Mi impresión desde hace mucho tiempo es que el público es extremadamente inteligente, aunque los ejecutivos hayan comenzado a pensar lo contrario", sentenció Johnson. De hecho, asegura que el público es capaz de ver cuándo algo es una estupidez, alegando que, por mucho que se hiciese con Inteligencia Artificial no querrían verla.

Tras el batacazo en cines de Madame Web, la siguiente entrega del Universo Spider-Man en llegar a las salas será Kraven the Hunter, cinta protagonizada por Aaron Taylor-Johnson que aterrizará el 30 de agosto. Después será el turno de Venom 3 que, protagonizada de nuevo por Tom Hardy, verá la luz el 8 de noviembre.