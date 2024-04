Salen a la luz dos escenas descartadas de Spider-Man en Madame Web

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Pese a contar con un reparto encabezado por estrellas de renombre como Dakota Johnson o Sydney Sweeney, el éxito no ha acompañado a Madame Web. Y tras su batacazo en taquilla, ahora ha salido a la luz que en un primer momento la cinta de J.S. Clarkson iba a contar con Spider-Man. El Peter Parker encarnado por Tom Holland aparecía en dos espectaculares escenas que terminaron siendo descartadas del montaje final.

Sebastian Meyer es uno de los diseñadores que trabajó en este spin-off del Universo Spider-Man desarrollado por Sony Pictures. Y dos de las ilustraciones que realizó para el filme, muestran al trepamuros enzarzado en una encarnizada batalla contra Ezekiel Sims (Tahar Rahim), el gran antagonista de Madame Web, en pleno corazón de la ciudad de Nueva York.

En la primera de estas imágenes, puede verse a una versión de Spider-Man que guarda notables semejanzas con la encarnada por Tom Holland durante su aventura multiversal en No Way Home, mientras se precipita desde lo alto de un edificio junto a Sims hacia el asfalto.

La segunda, una ilustración también nocturna, muestra otra perspectiva del endiablado e igualado combate que héroe y villano mantienen en la cúspide de dicho edificio, rodando vertiginosamente por su fachada hasta la caída de ambos.

Concept art of Tom Holland vs Ezekiel sims for Madame Web



Via

(https://t.co/WO3c1stpE1) pic.twitter.com/h1NzArW9lr