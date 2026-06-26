Hilarante momento de Edward Norton y Brad Pitt en el Mundial: "Está hablando solo"

Archivo - Edward Norton Y Brad Pitt En El Club De La Lucha - 20TH CENTURY FOX / ENTERTAINMENT PICTURES / EUROPA
MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -
El Mundial de Fútbol ha ofrecido un viral y tronchante momento a los fans del cine. Edward Norton asistió al partido de Estados Unidos contra Turquía, pero no estaba solo. El actor del Increíble Hulk se encontraba en una lujosa y exclusiva sala acompañado por Brad Pitt, con quien protagonizó en 1999, El club de la lucha.
Como era de esperar, este encuentro dio pie a una divertida oleada de comentarios en las redes sociales. Los admiradores más acérrimos de la cinta de David Fincher vieron la ocasión para bromear con que, Norton estaba solo y hablando consigo mismo, en un guiño al célebre giro de la trama y otras escenas igual de memorables.
"Por qué habla Edward Norton consigo mismo?", se pregunta en tono sarcástico un fan.
"Si lo sabes, lo sabes", contesta un usuario en tono jocoso con un meme del personaje de Pitt en El club de la lucha.
"Ed Norton, visto solo en el partido del Mundial", suelta otro bromeando con el momento.
NORTON Y PITT SIGUEN EN SU PAPEL DEL CLUB DE LA LUCHA
"Los tipos siguen metidos en el papel", asegura otro.
"La gente siempre me pregunta si conozco a Tyler Durden", responde otro con un gif de la cinta de Fincher con Norton y Pitt.
"La primera regla del Club de la Lucha es esta: no se habla del Club de la Lucha", suelta otro bromeando con un meme del filme.
"Primera regla del Club de la Lucha: no se habla del Club de la Lucha... ESPN ya la ha incumplido", dice otro.
"Al igual que en la película, Tyler tiene que darle un toque más masculino", dice sarcásticamente un tuitero.
"¿Tyler?", bromea un internauta con un gif del personaje de Norton en la película, hablando solo.
"¿Quién es Tyler Durden?", continúa otro internauta siguiendo la broma.
"No me puedo creer que se pelearan durante el partido", bromea un fan.
"Edward Norton está otra vez ahí fuera discutiendo consigo mismo en las gradas. A Tyler Durden le parece bien", afirma otro.
"Edward Norton hablando con nadie esta noche en el Mundial", suelta otro a continuación.
"Ver a Edward Norton manteniendo una conversación completa con Brad Pitt en el partido de EE. UU. ha sido el avistamiento de famosos más alucinante que he visto en todo el año. El tío se trajo a su propio compañero de reparto para que le hiciera de comentarista. Icónico", concluye un fan.
"Me he reído mucho con lo de que a Edward Norton se le ha visto por el mundial y sigue hablando solo", sentencia otro.