Hilarante momento de Edward Norton y Brad Pitt en el Mundial: "Está hablando solo"

Archivo - Edward Norton Y Brad Pitt En El Club De La Lucha - 20TH CENTURY FOX / ENTERTAINMENT PICTURES / EUROPA

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

El Mundial de Fútbol ha ofrecido un viral y tronchante momento a los fans del cine. Edward Norton asistió al partido de Estados Unidos contra Turquía, pero no estaba solo. El actor del Increíble Hulk se encontraba en una lujosa y exclusiva sala acompañado por Brad Pitt, con quien protagonizó en 1999, El club de la lucha.

Como era de esperar, este encuentro dio pie a una divertida oleada de comentarios en las redes sociales. Los admiradores más acérrimos de la cinta de David Fincher vieron la ocasión para bromear con que, Norton estaba solo y hablando consigo mismo, en un guiño al célebre giro de la trama y otras escenas igual de memorables.

Edward Norton talking to himself at the USA-Türkiye game 😅 pic.twitter.com/7LKIwpWsMh — SportsCenter (@SportsCenter) June 26, 2026

"Por qué habla Edward Norton consigo mismo?", se pregunta en tono sarcástico un fan.

Pourquoi Edward Norton se parle à lui même ?! 😏 pic.twitter.com/CquTfnHk7T — 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) June 26, 2026

"Si lo sabes, lo sabes", contesta un usuario en tono jocoso con un meme del personaje de Pitt en El club de la lucha.

"Ed Norton, visto solo en el partido del Mundial", suelta otro bromeando con el momento.

Ed Norton seen by himself at the WC game pic.twitter.com/xTucmHxSu2 — 19 (@d9ineteen) June 26, 2026

NORTON Y PITT SIGUEN EN SU PAPEL DEL CLUB DE LA LUCHA

"Los tipos siguen metidos en el papel", asegura otro.

bros still in character pic.twitter.com/AMlkSLSL64 — bamcee (@bamcee0) June 26, 2026

"La gente siempre me pregunta si conozco a Tyler Durden", responde otro con un gif de la cinta de Fincher con Norton y Pitt.

People are always asking me if I know Tyler Durden pic.twitter.com/YGL0biS5az — Wyld Syntax (@wyldsyntax) June 26, 2026

"La primera regla del Club de la Lucha es esta: no se habla del Club de la Lucha", suelta otro bromeando con un meme del filme.

First rule of Fight Club is this: You don’t talk about Fight Club pic.twitter.com/T7Qlg8ttTC — Carlos V (@webcav1) June 26, 2026

"Primera regla del Club de la Lucha: no se habla del Club de la Lucha... ESPN ya la ha incumplido", dice otro.

“First rule of Fight Club: You don’t talk about Fight Club… ESPN already broke it ” — Williams (@TooNice1904) June 26, 2026

"Al igual que en la película, Tyler tiene que darle un toque más masculino", dice sarcásticamente un tuitero.

Like in the movie, Tyler needs to butch him up a bit.https://t.co/PtWFxvkOXV — Atlas_Mugged (@D_in_KC) June 26, 2026

"¿Tyler?", bromea un internauta con un gif del personaje de Norton en la película, hablando solo.

"¿Quién es Tyler Durden?", continúa otro internauta siguiendo la broma.

Who is Tyler Durden 🤣 pic.twitter.com/Dsei3C83PQ — Aaron ⚓🏀 ⚾️ 🏈 (@bowling23) June 26, 2026

"No me puedo creer que se pelearan durante el partido", bromea un fan.

Can’t believe they fought during the match pic.twitter.com/76ogGtvH2d — Geoff with a G (@GeoffGWeb3) June 26, 2026

"Edward Norton está otra vez ahí fuera discutiendo consigo mismo en las gradas. A Tyler Durden le parece bien", afirma otro.

Edward Norton really out here arguing with himself in the stands again. Tyler Durden approves — Palwasha Mehsud (@mehsud_palwasha) June 26, 2026

"Edward Norton hablando con nadie esta noche en el Mundial", suelta otro a continuación.

Edward Norton talking to no one at the World Cup tonight pic.twitter.com/BxJTA0rpQP — Kyle Smith (@rkylesmith) June 26, 2026

"Ver a Edward Norton manteniendo una conversación completa con Brad Pitt en el partido de EE. UU. ha sido el avistamiento de famosos más alucinante que he visto en todo el año. El tío se trajo a su propio compañero de reparto para que le hiciera de comentarista. Icónico", concluye un fan.

Edward Norton having a full conversation with Brad Pitt at the USA game is the most unhinged celebrity sighting I’ve seen all year 😂 Bro brought his own co-star for commentary. Iconic — The Wisecracker 🤡 (@vladoku) June 26, 2026

"Me he reído mucho con lo de que a Edward Norton se le ha visto por el mundial y sigue hablando solo", sentencia otro.