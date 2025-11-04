Los directores de Vengadores: Doomsday lanzan un críptico vídeo con Iron Man y Doctor Doom

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2026. Los hermanos Anthony y Joe Russo, sus directores, han lanzado un críptico vídeo con los personajes de Doctor Doom y Iron Man como protagonistas, dejando totalmente desconcertados a los fans.

La productora de los Russo, AGBO, publicó en su perfil de TikTok un curioso vídeo en el que, como puede apreciarse, se ve a dos trabajadoras de la compañía con las máscaras de Iron Man y Víctor Von Doom.

Seguidamente se desenmascaran simulando cantar al ritmo de Beez in the Trap X What's Up?. Se trata de una tendencia que se ha vuelto viral en los últimos días entre los usuarios de la plataforma, quienes simulan cantar el tema de 2012 de Nicki Minaj mientras suena la célebre canción de 4 Non Blondes de los 90.

The Russo Brothers' production company, AGBO shared a new video, which could be teasing a connection between Iron Man and Doctor Doom in AVENGERS: DOOMSDAY! 🤔



You can also see the costumes of Doctor Doom, Sue Storm, and Franklin Richards on display in the background! pic.twitter.com/01Z9xNDz0O — MCU Portal (@MCU_Portal) November 4, 2025

La principal teoría que ha surgido a partir del vídeo es que los Russo podrían estar insinuando en este clip que el Doctor Doom de Doomsday sería en realidad una variante de Tony Stark. Esto explicaría por qué es Downey Jr. quien lo interpretará en Vengadores 5.

Después de que se anunciara la repesca de Downey Jr. en la Comic-Con de San Diego 2024, una de las mayores inquietudes de los incondicionales del UCM era cómo podría el oscarizado actor, tan asociado al personaje de Iron Man, interpretar de manera creíble al infame soberano de Latveria.

Las informaciones más recientes indicaban que esta encarnación del despiadado villano será muy distinta a la de su homólogo en los cómics de Marvel. Se trataría de un personaje de tono más trágico, al que ya comparan con El Fantasma de la Ópera, y también vinculado vitalmente a su armadura, un hombre muy dañado físicamente que necesia su máscara y su coraza para sobrevivir, como el mismísimo Darth Vader.

Dicho esto, la hipótesis cobra sentido si el Doom de Downey Jr. no es la versión clásica de los cómics, sino una variante de Tony Stark. Una estrategia que permitiría a la Casa de las Ideas justificar su regreso y renovar al mismo tiempo el mito del personaje.

A su vez, esto también posibilitaría que otro actor dé vida al tirano y archienemigo de Los 4 Fantásticos tras Vengadores: Secret Wars, que verá la luz en salas el 17 de diciembre de 2027 y supondrá, en teoría, un "reinicio" o "reseteo" del UCM, tal y como adelantó Kevin Feige.