Tom Holland bromea con la escena de sexo en SpiderMan 3: No Way Home que Marvel se negó a incluir

Marvel no ha aceptado que Tom Holland quisiera incluir una escena de sexo en la próxima película de Spider-Man - Sony

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

La implicación de Tom Holland con Spider-Man no ha dejado de crecer desde que encarnara al superhéroe por primera vez en Capitán América: Civil War. Tanto es así, que el actor cada vez tiene más peso en las decisiones que se toman en torno a su personaje, pudiendo proponer ideas que a menudo son bien recibidas.... aunque no siempre.

En una entrevista concedida al tiktoker Capital FM, Holland ha contado que Marvel se ha negado a incluir una escena de "sexo muy apasionado" que él mismo había ideado. Aunque seguramente esto haya sido simplemente una broma, lo cierto es que sí ha participado de forma activa en el guion de la película.

"Yo estaba escribiendo escenas, ideas, pensando localización y enviándoselas a Marvel" ha explicado el intérprete. "De muchas de ellas me dijeron 'No tío, eso es una idea terrible'. Pero después hubo un par que cogieron y que están en la película, así que es una cinta en la que estoy muy muy implicado, no solo como actor", ha explicado Holland.

Spider-Man: No Way Home es uno de los títulos más esperados por los fans de Marvel. Los rumores apuntan que el filme unirá los universos de las encarnaciones previas del personaje interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes aún no han confirmado su regreso, con el de Tom Holland.

Quienes sí volverán definitivamente son Alfred Molina y Jamie Foxx, que dieron vida a los villanos Doctor Octopus y Electro, respectivamente, en entregas anteriores.

Junto a ellos, volverán también Zendaya, Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange o J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. La película llegará a las salas el próximo 17 de diciembre.