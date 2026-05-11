Tráiler de La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman destroza la leyenda y busca redención - DEAPLANETA

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

La muerte de Robin Hood, la nueva y heterodoxa adaptación del clásico relato del popular bandido y arquero dirigida y escrita por Michael Sarnoski, aterrizará en cines el 3 de julio. Protagonizada por Hugh Jackman (Logan, Los miserables), la cinta presenta su nuevo y salvaje tráiler en el que Robin Hood tiene su última oportunidad de redimirse tras una larga vida de crímenes y asesinatos.

"La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe. Era un ladrón, un asesino. Éramos monstruos... y yo soy el forajido Robin Hood", confiesa un ya anciano Jackman a una misteriosa mujer, mientras las imágenes lo muestran preparándose para luchar en un campo de batalla envuelto en llamas.

A continuación, el tráiler revela a Robin despertando en un castillo al que ha sido trasladado para curar sus heridas. "Os pido disculpas. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?", le pregunta la dama, interpretada por Jodie Comer, que ha salvado la vida del personaje de Jackman.

En las siguientes escenas, el adelanto anticipa la que parece ser la última oportunidad de redención para Robin. Su misión será proteger a los niños de la isla en la que fue rescatado. Mientras las imágenes revelan flashbacks de las numerosas muertes causadas por el arquero, el tráiler culmina con una secuencia en la que Hood abraza a una joven y, en un tono solemne, promete: "Yo te protegeré".

Inspirada en la balada homónima escrita en el siglo XVII, en La muerte de Robin Hood, Michael Sarnoski ha querido mostrar "cómo habría sido realmente la vida de Robin Hood en pleno siglo XIII".

"Sabía que Hugh [Jackman] iba a bordar el lado violento y agresivo de Robin Hood, pero también podría transmitir empatía y complicidad", apunta Sarnoski. "Hugh combina a la perfección la cercanía y la intensidad que requiere un personaje tan complejo", concluye el cineasta ganador del Premio Independent Spirit al mejor primer guion por Pig.

En palabras de Jackman, "La muerte de Robin Hood plasma un retrato muy humano de la vida de Robin". Además, el actor comenta que "nos muestra las consecuencias de sus actos a través de la oscuridad, el arrepentimiento, el dolor y la pérdida".

"La violencia siempre deja huella en todos los implicados, independientemente de sus motivaciones. El filme plantea cómo nos afecta esa huella y si una persona puede redimirse", señala el actor que protagonizará en el papel de Lobezno una pelea contra el Spider-Man de Tobey Maguire en Vengadores Doomsday.

"Robin Hood intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos. Cuando en una sangrienta batalla resulta herido de gravedad, es enviado a un misterioso castillo para que curen sus heridas. Allí conocerá a una mujer que le ofrecerá una última oportunidad de redención", adelanta la sinopsis oficial de la nueva propuesta del aclamado estudio A24 (Marty Supreme, Civil War).

Además del nominado a un Oscar por Los Miserables Jackman y la ganadora del Emmy Comer, completan el reparto Bill Skarsgard (Nosferatu, It), Noah Jupe (Hamnet, Un lugar tranquilo) y la joven Faith Delaney (Hamnet).