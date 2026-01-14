Bill Skarsgard adelanta el futuro de Pennywise tras It: Bienvenidos a Derry - HBO MAX

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Bill Skarsgard retomó su papel como Pennywise en It: Bienvenidos a Derry, la precuela en forma de serie que, entre otras cosas, exploró los orígnes el malvado ente y cómo adoptó la forma de payaso asesino. Andy y Bárbara Muschietti, creadores de la serie, ya revelaron su plan para el futuro de la ficción que, según ha revelado Skarsgard, podrá mostrar más de un villano cuyas múltiples "capas" le sorprendieron.

"Creo que la escena en la que Bob Gray habla con It cuando ha adoptado la forma del niño fue la que más nos divirtió. Nos reímos mucho con muchas cosas que salieron y con cosas que improvisamos y demás", rememora el actor de Pennywise en una entrevista concedida a Screenrant.

"Esa escena es muy diferente de la que tiene con su hija, en la que dice: 'Oh, mi amor, te quiero'", continúa Skarsgard, poniendo la voz aguda característica de su personaje. "Así que pensé: 'Vale, puede que este tipo tenga varias capas'. Y quién sabe, quizá veamos más de él en el futuro", adelantó.

Aunque los Muschietti ya revelaron que la próxima temporada se ambientará en 1935, año correspondiente al ciclo de It anterior al mostrado en la serie, HBO Max aún no ha renovado la ficción para una nueva tanda de episodios. Teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo la serie, tanto por parte del público como de la crítica, lo más probable es que este retraso en su renovación tenga que ver con la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix.

Paramount ha presentado una demanda contra Netflix en la que pide obtener todos los detalles sobre el acuerdo para intentar imponer su oferta frente a la de la plataforma de streaming. Así, es más que probable que esta situación, que ha dejado en el aire el destino de diversos títulos de HBO Max, sea el motivo por el cual una serie como It: Bienvenidos a Derry, que tuvo el tercer mejor estreno en la plataforma detrás de La casa del dragón y The Last of Us, esté tardando tanto en ser renovada.