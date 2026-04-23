Tráiler de La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman revela la cruda verdad del arquero de Sherwood

Tráiler de La muerte de Robin Hood con Hugh Jackman - A24

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

El 19 de junio verá la luz en cines La muerte de Robin Hood, nueva adaptación del clásico relato de aventuras dirigida y escrita por Michael Sarnoski. Para ir calentando motores, A24 ha lanzado un bestial tráiler en el que Hugh Jackman revela la verdad sobre el bandido y arquero de Sherwood al que interpreta.

"La gente habla de Robin Hood. Cuentan sus historias", le dice el arquero encarnado por Jackman mientras una misteriosa mujer encarnada por Jodie Comer, protagonista de Killing Eve, le escucha al inicio del adelanto.

"Son todas mentira", afirma Robin mientras una escena lo muestra cargando a cuestas con un cadáver y abandonándolo después en un bosque. "Mentiras que conté hace mucho tiempo para que los tontos me siguieran en la oscuridad. Éramos monstruos", añade.

En ese instante, las imágenes muestran al arquero empuñando un hacha mientras se dispone a enfrentarse con ella a una misteriosa figura en un campo de batalla en llamas, así como una escena en la que el forajido remata a alguien brutalmente, mostrando fugazmente además al personaje de Faith Delaney (Hamnet) con pintura de guerra.

Más adelante, una secuencia revela hasta qué punto Robin podía ser sanguinario con aquellos a los que se enfrentaba. "A este mundo solo le importa la sangre, y sangre es todo lo que daré", asegura. Seguidamente, el avance muestra al forajido en un funeral antes de revelar su auténtico nombre: Roman.

Dirigida y escrita por Sarnoski, La muerte de Robin Hood también cuenta en su elenco con Bill Skarsgard (It: Bienvenidos a Derry), Noah Jupe (Un lugar tranquilo) y Murray Bartlett (The Last of Us), entre otros.