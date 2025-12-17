Primera imagen de Hugh Jackman en The Death of Robin Hood, la nueva y cruda adaptación del mítico arquero

Archivo - Primera imagen de Hugh Jackman en The Death of Robin Hood, la nueva y salvaje adaptación del mítico arquero - UNIVERSAL PICTURES - Archivo

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

En 2026 llegará a los cines The Death of Robin Hood, una nueva adaptación del clásico relato de aventuras dirigida y escrita por Michael Sarnoski (Un lugar tranquilo: Día 1, Pig). La película contará con Hugh Jackman en el papel de una versión más ruda y tosca del legendario arquero y forajido de Sherwood, del que ya se ha revelado una sorprendente primera imagen.

En esta instantánea, publicada en exclusiva por Entertainment Weekly, Jackman aparece transformado por completo en una salvaje y y cruda versión de Robin Hood. Como puede apreciarse, el actor, ataviado con unas rudimentarias pieles oscuras y parte del rostro ensangrentado, luce una canosa melena y frondosa barba blanca, mientras clava su desafiante mirada en medio de un paraje rodeado de montañas.

Esta no es la única imagen lanzada por el medio. Otra de las tomas muestra al Robin de Jackman descansando en el páramo junto a otro personaje, encarnado por Bill Skarsgard, el Pennywise de It: Bienvenidos a Derry que interpreta a Little John, compañero del arquero.

An exclusive look at our new movie The Death of Robin Hood. @A24 @EW 📸credit: Aidan Monaghan https://t.co/Xf2PjMb3eC pic.twitter.com/qbNsO488B8 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 16, 2025

Una tercera imagen revela a Jodie Comer, protagonista de Killing Eve o 28 años después, llevando un largo vestido azul cerca de un lago. En contra de lo que se había especulado, la actriz no dará vida a Lady Marian, sino que su personaje, que aún se mantiene en secreto, y que "le presenta a Robin otra faceta de la vida". "Y la armonía entre ambas aporta sensibilidad a esta película", adelantó el director a la revista.

ROBIN, EL HOMBRE DETRÁS DEL MITO

"Lo que más me gusta de la visión de Mike sobre Robin Hood es que el guion tiene fuerza y examina cómo esa fuerza puede utilizarse para el bien o para el mal", afirmó Jackman a Entertainment Weekly acerca de su personaje.

"Robin Hood es un hombre de carne y hueso en nuestra historia, con todas sus cicatrices, el dolor, el arrepentimiento y, sí, también el amor. La historia de Mike tiene peso. Para mí, es hermosa y humana", añadió la estrella de cintas como El gran showman o Deadpool y Lobezno. "Puedes estar tan familiarizado con las versiones anteriores como quieras", continuó Sarnoski, refiriéndose así a las muchas adaptaciones que ha tenido Robin Hood en la gran y pequeña pantalla y al cual han interpretado Kevin Costner, Russell Crowe, Errol Flynn, Patrick Bergen o Taron Egerton, entre otros muchos.

"Vas a poder entender esta versión con facilidad, porque las interpretaciones son tan precisas y tan diferentes de todo lo que has visto antes", explicó el director de Un lugar tranquilo: Día 1. En lo que a esta encarnación del personaje respecta, el Robin de Jackman será bastante más oscuro que cualquiera de sus predecesores.

"Era un forajido sanguinario que cometió muchas atrocidades y resultaba casi monstruoso. Pero ha vivido lo suficiente para ver cómo se crea este folclore sobre él. Ahora está tratando de entender cómo se siente al respecto, sobre ser retratado como un héroe cuando sabe lo que realmente fue", argumentó Sarnoski.

De hecho, aunque el cineasta aseguró que Jackman presumirá de músculo en la película, remarcó que no será de acción, pero sí bastante más intensa de lo que los espectadores pueden esperar de ella. "Casi parece una película bélica. Defenderse en aquellos tiempos era brutal; no era gente bailando y haciendo esgrima", expuso.

"Eran personas en el fango intentando abrirse la cabeza unos a otros con una pala", sentenció Sarnoski. El director también confirmó que Comer, cuyo rol en la cinta producida por A24 permanece bajo llave, no es Lady Marian. Sin embargo, su personaje le muestra a Robin una faceta distinta de la vida, más íntima y emocional, ya que, además, según Sarnoski, el oscuro origen del célebre héroe de Sherwood juega un papel crucial en la trama.

Por otra parte, subrayó que esta película no es solo una versión moderna del mito de Robin Hood, también bebe de sus raíces más antiguas, argumentando que los primeros cinco relatos del personaje, nacidos de la tradición oral, mostraban historias duras y violentas, en las que era visto como un héroe del pueblo, pero con un tono áspero y brutal propio de los relatos populares de la época.