El tráiler IMAX de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos confirma la gran teoría sobre Sue Storm

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos aterrizará en los cines el próximo 25 de julio. Las imágenes del tráiler en IMAX de la cinta parecen confirmar una de las grandes sospechas de los seguidores marvelitas sobre la Sue Storm/Mujer Invisible, el personaje encarnado por Vanessa Kirby.

En un momento dado, las imágenes muestran a Johnny Storm (Joseph Quinn) desplegando sus llamas para emprender el vuelo, mientras Reed Richards (Pedro Pascal) se encuentra ayudando a su mujer, Susan Storm. Es entonces cuando puede apreciarse que se encorva y comienza a agarrarse la barriga.

Así pues, este gesto parece confirmar las sospechas sobre su embarazo de Franklin Richards. Desde hace bastante tiempo se especulaba con que la Mujer Invisible estaría embarazada al inicio de la película y, posteriormente, daría a luz a Franklin en el espacio.

sue in the background….you can tell she’s pregnant 😭



