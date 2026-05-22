Tráiler final de Masters del Universo: Skeletor quiere a ser un dios en un épico adelanto cargado de nostalgia - SONY PICTURES

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Masters del Universo llegará a las salas el 5 de junio, con Nicholas Galitzine en el papel de He-Man. Para disparar aún más todavía el 'hype' por la película, Sony ha lanzado un épico tráiler final cargado de nostalgia y con Skeletor aspirando a convertirse en un dios.

El tráiler arranca con un guiño directo a la mítica serie animada de los años 80, recreando la icónica transformación de He-Man al grito de: "¡Yo tengo el poder!". Instantes después, el adelanto da paso a una escena del filme en la que la hechicera de Grayskull pregunta al príncipe de Eternia: "Adam, cuando levantas tu espada mágica, ¿qué palabras dices?".

"Por el poder de Grayskull", responde Adam, casi consternado, mientras un flashback lo muestra en Eternia siendo un niño y cogiendo la Espada del Poder. Seguidamente, las imágenes muestran a Skeletor (Jared Leto), sabedor del regreso de Adam a su hogar y acompañado por Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba).

LUCHA DE PODER POR ETERNIA

"Parece que el príncipe prodigio ha regresado. Soy un demonio, pero aspiro a ser un dios", dice el villano mientras se ríe a carcajadas. Es entonces cuando una escena muestra a Adam motivado para luchar por su mundo y reúne a los héroes más grandes de Eternia.

"Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder", suelta Skeletor desafiando al joven príncipe en una secuencia donde se enfrentan en un duelo épico. Las imágenes también revelan otros instantes de lucha y a He-Man a lomos de su fiel tigre de batalla, Battle Cat.

"En He-Man y los Masters del Universo, el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia a la gran pantalla en esta épica aventura de acción real. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", reza la sinopsis.

Dirigida por Knight, además de Galitzine, Mendes, Leto y Elba, Masters del Universo también cuenta en su reparto con Alison Brie, James Purefoy y Morena Baccarin. Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristen Wiig completan el elenco de la película.