He-Man contra el Skeletor de Jared Leto en el tráiler de Másters del Universo - SONY PICTURES

El próximo 5 de junio aterrizará en los cines el remake en imagen real de He-Man y los Másters del Universo. Para ir calentando motores hasta su estreno, Sony ha lanzado un brutal primer tráiler de la cinta de Travis Knight que muestra a Adam (Nicholas Galitzine) regresando a su planeta natal, Eternia, para enfrentarse a su gran némesis, el Skeletor interpretado por Jared Leto.

"Todas esas cosas que solo existen en las leyendas y en los cuentos, tigres parlantes, naves espaciales y espadas mágicas que pueden otorgarle a un hombre el poder de un dios... en el lugar del que vengo, todo eso es real", relata Adam al inicio del adelanto.

Después, varias fugaces escenas revelan un vistazo al legendario castillo de Grayskull, la majestuosidad de Eternia y la espada que empuña He-Man. Acto seguido, una secuencia muestra una tremenda batalla librándose en el corazón de Eternia.

"¿Por qué me apartaste de ti?", le pregunta a su madre, la reina Marlena (Charlotte Riley), a lo que ella responde con sinceridad: "Para ponerte a salvo. Te envié a donde sabía que no te encontraría, a la Tierra". Instantes después, el adelanto muestra a Adam, ahora adulto, llevando una vida normal como oficinista.

"Esa obsesión con las fricaditas y las espadas no está muy bien vista en recursos humanos", le avisa una de sus compañeras a Adam, quien siente un impulso irrefrenable por saber más sobre quién es realmente y la espada del poder. "Esa espada me mostrará el camino a casa", suelta convencido.

Es entonces cuando el antes príncipe de Eternia visita una exposición donde hay una enorme estatua de He-Man, el héroe que está destinado a ser, empuñando una réplica de su espada. Seguidamente, una escena muestra a Teela (Camila Mendes) con Adam subido a su nave y camino al mundo natal de ambos, Eternia.

Una vez allí, Adam, Cringer, su fiel tigre verde, Teela, Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba) y Roboto (Kristen Wiig) tratarán de poner fin a las fuerzas invasoras del temible Skeletor (Jared Leto) y su reinado del terror. En ese instante, unas brutales escenas muestran al temible villano en todo su esplendor, a Fisto, uno de los héroes eternios, a Teela combatiendo a la malvada hechicera Evil-Lyn (Alison Brie), al diabólico Trap Jaw (Sam C. Wilson) y al propio Adam empuñando su espada y diciendo la icónica frase que precede a la transformación en He-Man: "Yo tengo el poder".

"En Masters del Universo, el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia a la gran pantalla en esta épica aventura de acción real. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Knight, Masters del Universo también incluye en su elenco a Jóhannes Haukur Jóhannesson como Fisto, Hafthor Júlíus Bjrnsson como Goat Man, Kojo Attah como Tri-Klops, Morena Baccarin como la Hechicera, Sasheer Zamata como Suzie, Jon Xue Zhang como Ram-Man, Christian Vunipola como Hussein, James Wilkinson como Mekaneck y James Purefoy como el rey Randor.