Este será el primer estreno de la nueva era de Marvel en cines tras Vengadores: Secret Wars

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Ryan Coogler, director de Black Panther y su secuela, confirmó hace años que la tercera entrega de la saga está en desarrollo, pero los detalles al respecto son escasos. Por fin, el cineasta detrás de Los pecadores y Creed ha revelado que el proyecto llegará a los cines en 2028, lo que la perfila como una pieza clave del futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

El dato desvelado por Coogler en una entrevista con The New York Times es relevante no solo por sí mismo, sino porque sitúa el estreno de Black Panther 3 después de Vengadores: Secret Wars, el macroevento fijado para el 17 de diciembre de 2027 que se espera que marque un reinicio narrativo en el UCM con su desenlace. En este contexto, el nuevo filme ambientado en Wakanda se trataría de una de las primeras historias que explorará el Marvel posterior a Secret Wars, con lo que ello implica tanto en términos de continuidad como de reconstrucción de la franquicia.

La confirmación ofrecida por el director de Creed llega después de que Jeff Sneider adelantase en agosto que Black Panther 3 se estrenaría en 2028. Teniendo en cuenta que Coogler ha ratificado la información del periodista, conviene recordar que Sneider concretó entonces que el lanzamiento tendría lugar en febrero de 2028 y que la producción arrancaría a comienzos de 2027.

Más allá del estreno en 2028, los detalles sobre Black Panther 3 son prácticamente inexistentes y en gran parte especulativos. Según las últimas informaciones, el proyecto se titulará Shadows of Wakanda y explorará la vulnerabilidad de este país tras la muerte de T'Challa a la par que Shuri asume un papel mucho mayor como guerrera y líder. Algunos reportes indican que Damson Idris, protagonista de F1: La película, podría dar vida al hijo de Nakia y T'Challa presentado al final de Wakanda Forever.

Quien sí compartió una confirmación oficial sobre Black Panther 3 fue el oscarizado Denzel Washington, que en noviembre de 2024 aseguró que Coogler estaba escribiendo un papel para él. Meses después, el propio realizador lo confirmó, aunque se desconoce a quién interpretará. Según los últimos apuntes, podría tratarrse de Achebe, un demente señor de la guerra capaz de penetrar en la mente de sus enemgidos para doblegarlos y manipularlos.

La primera Black Panther, que se estrenó en 2018, recaudó aproximadamente 1.347 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las producciones más exitosas de Marvel. La secuela, Black Panther: Wakanda Forever, de 2022, amasó más de 859 millones de dólares en todo el mundo.