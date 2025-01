Filtrados los tráileres de la Super Bowl 2025

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

La Super Bowl, que este año enfrentará a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome, tendrá lugar el próximo domingo 9 de febrero. Y, como ya es tradición, los estudios de Hollywood aprovecharán el gran evento deportivo para lanzar adelantos de algunas de las películas más esperadas del año. A poco más de una semana del acontecimiento, nuevas informaciones ya han revelado los títulos de las cintas cuyos tráileres se proyectarán.

Y por lo que ha trascendido, este año los adelantos solo pertenecerán a filmes de Disney, Paramount y Universal, lo que indica importantes ausencias, la más notable de ellas, quizá, la de Superman.

Así, según apunta Deadline, el filme de James Gunn no presentará nuevo metraje en el evento deportivo, como podría haberse esperado, si bien el director apuntó que sí lo hará en la Puppy Bowl, programa de cachorros que imita a la Super Bowl y se emite el mismo día. Evidentemente, el protagonista de ese adelanto sería Krypto, el perro de Superman que ya apareció en el primer tráiler del filme de DC.

En cuanto a las películas que sí estarán presentes en la gran final del fútbol americano, es de esperar que Disney promocione los remakes en imagen real de Blancanieves y Lilo y Stitch, que llegarán a las salas el 21 de marzo y 23 de mayo respectivamente, además de la cinta de animación de Pixar Elio, cuyo estreno está programado para el 13 de junio.

Se espera además que se proyecten adelantos de dos de las tres próximas películas de Marvel, es decir, Capitán América: Brave New World, que aterriza en los cines el próximo 14 de febrero, Thunderbolts, que llega el 30 de abril y The Fantastic Four: First Steps, que se estrenará el 25 de julio. Según apunta el 'insider' MyTimeToShineHello, será en la Super Bowl que la cinta de Matt Shakman sobre la primera familia de superhéroes presente su primer tráiler oficial.

