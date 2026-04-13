Millie Bobby Brown abandona Perfect y Netflix cancela el biopic sobre gimnasta olímpica Kerri Strug - CONTACTO

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Perfect, el biopic que Netflix preparaba con Millie Bobby Brown para dar vida a la gimnasta estadounidense Kerri Strug, campeona olímpica en 1996, ha sido cancelado. Según las últimas informaciones, la actriz de Stranger Things ha abandonado el proyecto y la plataforma ha decidido no seguir adelante con el filme.

Tal y como informa Deadline, Bobby Brown iba a interpretar en Perfect a Strug, quien junto a su equipo, las Siete Magníficas, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996. La información también destaca que dos fuentes vinculadas al proyecto han confirmado que la actriz, que tiene pendiente de estreno en Netflix de Enola Holmes 3, abandonó la producción debido a diferencias creativas con los productores.

Sin embargo, por ahora, ni Brown ni la propia Netflix se han pronunciado al respecto. Anunciado el pasado septiembre, la protagonista de los también filmes de la plataforma Damsel y Estado eléctrico ejercía como productora del biopic sobre Strug a través de su compañía PMCA. La cinta, cuyo rodaje estaba previsto para este verano, iba a estar inicialmente dirigida por Gia Coppola (The Last Showgirl), pero la cineasta también abandonó el proyecto a comienzos de este año y Cate Shortland asumió entonces la dirección.

Nacida en 1977 en Tucson, Arizona, Strug ayudó a su equipo de gimnasia a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 con apenas 18 años. La gimnasta ejecutó el salto que aseguró la victoria estadounidense a expensas de lesionarse gravemente el tobillo, lo que la convirtió en una heroína deportiva nacional y una figura muy mediática.

Tras finalizar su trayectoria como gimnasta, Strug dio un vuelco a su vida profesional pasando a ser profesora en una escuela de primaria e incluso desempeñando distintos cargos en la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No obstante, más allá de que Perfect no siga adelante, Brown, que saltó a la fama interpretando a Once en Stranger Things y cuya quinta y última temporada dejó un agridulce a los fans, mantiene otros proyectos en marcha con Netflix. Entre ellos figura Nineteen Steps, que llevará a la pequeña pantalla la novela homónima escrita por la propia actriz. Además, también protagonizará junto a Gabrielle LaBelle la comedia romántica Just Picture It para la plataforma, en la que asimismo ejerce como productora.