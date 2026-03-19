Primer vistazo a Scarlett Johansson en El exorcista de Mike Flanagan - CONTACTO

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

La nueva película de El exorcista, escrita y dirigida por Mike Flanagan (La maldición de Hill House, Doctor Sueño) aterrizará en los cines el 12 de marzo de 2027. Protagonizada por Scarlett Johansson, la cinta de Universal y Blumhouse también cuenta en su reparto con Chiwetel Ejiofor, Rahul Kohli, y Sasha Calle y a todos ellos se les ha podido ver en recientes imágenes del rodaje.

Las fotografías, disponibles en Getty Images, muestran a Johansson frente a un edificio, bajando un tramo de escaleras y caminando junto a sus compañeros. Tanto ella como Calle parecen llevar unas placas que hacen suponer que sus personajes son detectives. Por su parte, el chaleco de Kohli lo delata como miembro del cuerpo policial. No obstante, Ejiofor no porta ningún distintivo que ofrezca pistas sobre la ocupación de su personaje.

Según señala ScreenRant, ciertas imágenes parecen hacer referencia a escenas importantes, como una conversación entre los personajes de Johansson y Ejiofor o el de Calle lanzándose contra algo invisible.

First behind the scenes look at Mike Flanagan’s ‘THE EXORCIST’



Starring Scarlett Johansson, Chiwetel Ejiofor, Sasha Calle and Rahul Kohli.



In theaters on March 12, 2027. pic.twitter.com/JEftYJdieO — Cinema Wire 🎥🎞️ (@CinemaWireNews) March 18, 2026

📸 [HQ] @SashaCalle seen filming at "The Exorcist" movie set in Uptown, Manhattan / by Jose Perez - Bauer-Griffin pic.twitter.com/q5Gnft6z1I — SASHA CALLE SOURCE (@sashacsource) March 18, 2026

Por el momento, poco se puede sacar en claro de estos primeros vistazos, más allá de una fundada sospecha de que la cinta tendrá un rumbo propio dentro de la franquicia, en la que pretende posicionarse como una entrega única e independiente. El filme aspira a reimpulsar la saga tras la mala acogida de El exorcista: Creyente.

¿QUIÉN MÁS FORMA PARTE DEL REPARTO DE EL EXORCISTA?

"Esta es una oportunidad de hacer algo que creo que nunca se ha hecho dentro de la franquicia. Algo que honra lo que vino antes, pero que no está construido sobre la nostalgia", aseguró Flanagan en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter. El cineasta indicó además que había visto "la oportunidad de hacer la película más aterradora que he hecho jamás", sin dejar de reconocer que "las expectativas son altas".

Aparte de los ya mencionados Johansson, Ejiofor, Kohli y Calle, forman parte del reparto de El exorcista de Flanagan, Jacobi Jupe (actor de Hamnet que, según las informaciones, interpretará al hijo de Johansson en la ficción), John Leguizamo (que, de acuerdo a The Hollywood Reporter "podría encarnar a un antagonista"), Laurence Fishburne y Diane Lane, entre otros.