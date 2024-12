MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

28 años después, la tercera entrega de la saga cinematográfica de zombies iniciada en 2002 por Danny Boyle y Alex Garland, llegará a las salas el 20 de junio de 2025. Ahora, se ha revelado el primer tráiler de la cinta, que presenta la situación del apocalíptico mundo en el que los personajes de Jodie Comer, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson intentan sobrevivir. Pero la pregunta que más intriga a los fans de los filmes en estos momentos es... ¿Dónde está Cillian Murphy?

El adelanto, de dos minutos de duración, arranca en el salón de un apacible hogar británico, en el que unos niños disfutan de la emisión de los Teletubbies en una televisión mientras una mujer se preocupa de los peligros que acechan en el exterior: "Quedaos aquí, no hagáis ruido y no os mováis". Sin embargo, los zombies perturbarán esta aparente tranquilidad salpicando de sangre la caja tonta frente a la que se encuentran los infantes.

"Todo empezó hace 10.228 días. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en años", avisan los intertítulos del traíler mientras se suceden las imágenes de una comunidad conformada por distintos roles necesarios para su supervivencia. "He aquí que viene con las nubes", puede leerse en la fachada de una casa esta cita del libro del Apocalipsis, a la que han añadido el nombre de 'Jimmy'. Precisamente, Jim es el personaje al que Murphy encarnó en la primera película, por lo que algo extraordinario debe haber ocurrido para que los humanos deban preocuparse por su presencia.

Los personajes de Comer, Fiennes y Taylor-Johnson tratarán de sobrevivir entre los conocidos caminantes y el mayor peligro al que pueden enfrentarse los supervivientes en un apocalipsis zombie... los propios humanos.

Las redes no han tardado en hacerse eco de una de las imágenes de un famélico no muerto presente en el adelanto, comenzando a elucubrar sobre si ese podría ser el aspecto del personaje de Murphy 28 años después de los eventos narrados en el primer filme. Sin embargo, el protagonismo del oscarizado actor no parece haber quedado relegado a un mero zombie, sino que todo apunta que el intérprete encarna al temido Jimmy, que habrá sufrido un drástico cambio respecto a sus ideales en la cinta de 2002.

"Han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, y ahora, todavía bajo una cuarentena brutalmente impuesta, algunos han encontrado formas de existir en medio de los infectados. Uno de estos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única carretera fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla para adentrarse en el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no sólo a los infectados, sino también a otros supervivientes", reza la sinopsis oficial de la tercera entrega de la saga.

28 años después supondrá el regreso del tándem responsable de la primera película a sus roles, Boyle como director y Garland como guionista, quienes participaron como productores ejecutivos en 28 semanas después, la segunda cinta de la saga, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Jack O'Connell, Erin Kellyman, Edvin Ryding, Chi Lewis-Parry y Nathan Hall completan el reparto del largometraje.