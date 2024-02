Cillian Murphy le quitó a Robert Downey Jr. el papel de villano en el Batman de Nolan

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Batman Begins, la primera entrega de la trilogía del Caballero Oscuro dirigida por Christopher Nolan, contó con Cillian Murphy como el doctor Jonathan Crane, alias el Espantapájaros. Y según recuerda Robert Downey Jr., el actor irlandés, con quien ha coincidido en Oppenheimer, fue quién le privó de ser este villano en la saga de Nolan.

Así lo ha revelado a su paso por la American Cinematheque, donde se encontraba hablando de Oppenheimer, el gran favorito de cara a los Oscar, donde opta a 13 premios. Al parecer, antes de ser Tony Stark/Iron Man en el Universo Cinematográfico Marvel, Downey Jr. compitió por el papel del Espantapájaros en Batman Begins.

De hecho, llegó a reunirse con el propio Nolan para abordar los detalles sobre el personaje. Pero, en un momento dado, tuvo la impresión de que el aclamado director no tenía interés alguno en escogerle para encarnar al infame villano en la película.

RDJ dropping BOMBS at the @am_cinematheque conversation. He apparently met w/Nolan for SCARECROW for Batman Begins only to be beat out by Cillian Murphy. Woah! #Oppenheimer pic.twitter.com/zBE9tts47E