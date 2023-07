28 años después, la tercera entrega de 28 días después, en marcha con Danny Boyle y Alex Garland

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

28 días después, la saga de terror cuya primera entrega estuvo protagonizada por Cillian Murphy, se convertirá en trilogía. Danny Boyle y Alex Garland han confirmado que ya han mantenido converaciones sobre esta nueva película que dará un notable salto temporada y, siguiendo la estela de la secuela, 28 semanas después, llevará por título 28 años después.

"Hace unos años, una idea se materializó en mi cabeza para lo que sería realmente 28 años después", dijo Garland en una entrevista concedida a Inverse en la que también apuntó que a Boyle "siempre le gustó la idea". En cuanto a quién tomará las riendas de esta tercera entrega, Boyle, que se encargo en 2002 de dirigir la primera película, se mostró abierto a capitanear el proyecto si Garland, guionista de 28 días después que se ha lanzado a la dirección en las dos ultimas décadas con títulos como Ex Machina o Aniquilación, no está interesado.

"Así que estamos hablando sobre el proyecto muy seriamente. Y si él no quiere dirigir yo sí estaría dispuesto si podemos llevar a cabo esa gran idea", sentenció el ganador de Oscar por Slumdog Millionaire.

Ya hace poco más de un año, el propio Garland volvió a abordar la posibilidad de sacar adelante una tercera entrega de la franquicia, adelantando que sería una película "mucho más grande". "Ha pasado mucho tiempo desde 28 días después, cuando llego era nuevo y creo que ahora ya no lo es. Creo que ahora, cuando se habla del género zombie y 28 días después sale a la palestra hicimos que fuera algo único, lo cual es genial y fue agradable ser parte de eso, de verdad", señaló el cineasta en referencia la proliferación de las películas y series de zombies que se ha dado en los últimos años.

Ya en aquella ocasión, Garland adelantó que una de las cosas que hacía especial a 28 días después es que "era pequeña y punk", pero que, en cambio, esta nueva idea "es menos pequeña y punk". "Danny y yo hablamos de esto. Cada dos años surge o decimos: '¿Quieres hacer eso?' y luego, por alguna razón, nunca sale adelante", concluyó.

Y el dúo Boyle y Garland no son los únicos de la primera entrega que estarían dispuestos a regresar. Cillian Murphy, protagonista de 28 días después que ahora mismo está a punto de estrenar Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, ya abrió la puerta a su posible retorno como Jim. Nunca diría nunca. Me encantó hacer esa película. Fue hace mucho tiempo. Pero seguro [me gustaría volver]", aseguró el protagonista de Peaky Blinders.

Estrenada a finales de 2002, 28 días después recaudó casi 83 millones de dólares en taquilla y llevaba a los espectadores hasta un Londres devastado por una empidemia que había acabado con casi toda la población. Un virus similar al de la rabia que convirtió a los pocos supervivientes en auténticos monstruos sedientos de sangre.

Cinco años después, en 2007 se estreno su secuela, 28 semanas después, que recaudo 65,8 millones de dólares y que contó con el español Juan Carlos Fresnadillo (Intruders, Intacto) en la dirección y con un nuevo reparto con nombres como Robert Carlyle, Rose Bryne o Jeremy Renner.