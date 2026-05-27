Torrente presidente ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Torrente Presidente, la sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, ya tiene fecha de estreno en Netflix. Tras arrasar en taquilla, donde acumula más de 30 millones de euros, el filme se estrenará en Netflix en España el próximo 26 de junio.

"No imaginé cuando preparábamos Torrente Presidente que tendría un seguimiento tan brutal del público, casi cuatro millones de personas acudieron a ver la película a los cines, por eso me entusiasma que, ahora, Netflix lleve la película a los salones de sus suscriptores a partir del 26 de junio", señala Sen un comunicado en el que destaca también que "esta película no hubiese podido llegar a vuestras pantallas sin la participación de Netflix".

Entre los múltiples récords que la sexta entrega de Torrente acumula destacan el mejor estreno en cines de una película española de los últimos 11 años; el mejor estreno de una comedia +16 (cine español e internacional) de la historia en España; y el cuarto mejor estreno de cine español de la historia.

"Desde que Santiago nos presentó el proyecto no dudamos ni un segundo en embarcarnos en Torrente Presidente. No solo por el enorme fenómeno que hay detrás de la saga, sino porque esta historia en particular nos cautivó desde el primer momento y sentimos que era perfecta para el momento que estamos viviendo. La película ha sido un éxito rotundo y estamos muy orgullosos de que ahora llegue a Netflix", señala Diego Ávalos, Vicepresidente de contenido de Netflix en España, Portugal y Turquía.

"Poder trabajar de la mano de Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez, en colaboración con Atresmedia, vuelve a poner en valor la capacidad y la flexibilidad de Netflix a la hora de apostar por las mejores historias y hacerlas llegar a nuestra audiencia", concluye Ávalos.

"José Luis Torrente, un ex policía, machista, racista y alcohólico, es captado por la formación política NOX. Torrente persona miserable, cínica, mentirosa y ruin, piensa que la política puede ser una buena oportunidad para medrar, curiosamente no está muy desencaminado y comienza a hacer realidad sus delirios de grandeza", avanza la sinopsis oficial del filme.