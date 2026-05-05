Tras arrasar en taquilla Santiago Segura amenaza ya con Torrente Presidente 2: "Es broma... O no" - BOWFINGER/SONY/ATRESMEDIA CINE

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Tras el extraordinario rendimiento en taquilla de Torrente presidente y a la espera de que llegue a Netflix este verano, Santiago Segura ha abierto la puerta a una continuación. El director, guionista y protagonista de la franquicia ha sugerido en redes sociales, entre la broma y el tanteo público, la posibilidad de una séptima entrega centrada en la figura más irreverente del cine español.

"Torrente Presidente 2. El arte de gobernar. Próximamente en sus pantallas. (¡Es broma! o no... quién sabe)", ha escrito Segura en X junto a una imagen de sí mismo caracterizado como José Luis Torrente.

Por ahora, no existe confirmación oficial de que esté en desarrollo una nueva película de Torrente, pero el comentario del cineasta llega en un contexto especialmente favorable para que la franquicia prolongue su recorrido cinematográfico.

“Torrente Presidente 2. El arte de gobernar”



Próximamente en sus pantallas.



(Es broma!… o no… quién sabe 😅) pic.twitter.com/B2t8rvtcPJ — Santiago Segura (@SSantiagosegura) May 4, 2026

Con más de 3,7 millones de espectadores, Torrente presidente ha superado los 27 millones de euros de recaudación en España, cifra que la coloca como la cuarta producción española más taquillera de la historia en el mercado español. Por delante solo figuran Ocho apellidos vascos, Lo imposible y Ocho apellidos catalanes, que recaudaron 56,19 millones de euros, 42,44 millones y 36,14 millones, respectivamente.

El rendimiento comercial de la nueva aventura de José Luis Torrente también ha impulsado a la saga hasta lo más alto entre las franquicias españolas más taquilleras. Antes del estreno de Torrente presidente, la saga acumulaba algo más de 81 millones de euros en salas españolas, pero la sexta entrega ha elevado el total hasta casi 109 millones. De este modo, Torrente se ha convertido en la franquicia más taquillera del cine español tras superar los 103 millones de Ocho apellidos.

EL SOBRESALIENTE ESTRENO DE TORRENTE PRESIDENTE

El arranque en salas de Torrente presidente ya fue sobresaliente. Estrenada el 13 de marzo, recaudó 6,9 millones de euros en su primer fin de semana, lo que la situó como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español. Solo tiene por delante Lo imposible, con 8,9 millones; Torrente 4: Lethal Crisis, con 8,4 millones, y Torrente 3: El protector, con 7,2 millones. En apenas diez días, la cinta ya rozaba los 16 millones de euros y había superado los dos millones de espectadores.

"José Luis Torrente, siempre convencido de ser un héroe nacional de España pese a su ineptitud, es persuadido para meterse en política y, con su estilo vulgar, demagógico y lleno de ocurrencias, logra convertirse en líder de un partido populista", reza la sinopsis de Torrente presidente.