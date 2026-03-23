Santiago Segura pone fecha al estreno de Torrente presidente en Netflix

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Torrente presidente, la sexta entrega de la exitosa saga creada por Santiago Segura, ya tiene ventana de estreno en Netflix. El propio cineasta lo ha revelado a la par que la película mantiene un recorrido extraordinario en salas, ya convertida en la cinta más taquillera del año en España tras su segundo fin de semana en cartelera.

"Pues yo creo que para verano estará en Netflix", reveló Segura en X al responder a un usuario con discapacidad auditiva que preguntaba cuándo podría ver Torrente presidente fuera de los cines y con subtítulos.

A falta de que la plataforma de streaming anuncie una fecha de estreno concreta, el largometraje continúa arrasando en cines con casi 16 millones de euros recaudados y habiendo superado los 2 millones de espectadores.

Pues yo creo que para verano estará en Netflix. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 15, 2026

TORRENTE PRESIDENTE SIGUE ARRASANDO EN TAQUILLA

En su segundo fin de semana en los cines españoles, el largometraje ha amasado 5.405.036 euros, lo que eleva su acumulado hasta 15.877.704. En menos de dos semanas, Torrente presidente ha rebasado la taquilla total de Padre no hay más que uno 5, que concluyó 2025 con 13,4 millones de euros y como la película española más taquillera del año.

El arranque en salas de Torrente presidente ya fue sobresaliente. Estrenada el 13 de marzo, recaudó 6,9 millones de euros en su primer fin de semana, lo que la situó como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español. Solo tiene por delante Lo imposible, con 8,9 millones; Torrente 4: Lethal Crisis, con 8,4 millones, y Torrente 3: El protector, con 7,2 millones.

A la espera de actualizar las cifras con los resultados totales en taquilla de Torrente presidente, la saga encabezada por Santiago Segura es la segunda franquicia más taquillera del cine español con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores. Solo la supera, hasta ahora, Ocho apellidos vascos y sus secuelas.

La primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), recaudó unos 10,9 millones de euros, cifra significativa para el cine patrio de finales de los años noventa. El mayor éxito de la saga llegó con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que amasó más de 22 millones de euros, consolidándose como una de las películas españolas más taquilleras de la historia.