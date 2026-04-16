Netflix confirma cuándo se estrena Torrente Presidente en la plataforma

Netflix confirma cuándo se estrena Torrente Presidente a la plataforma - ATRESMEDIA

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Torrente Presidente, la sexta entrega de la exitosa saga creada por Santiago Segura, ya tiene fecha de estreno en Netflix. La compañía de la "N" roja ha confirmado cuándo aterrizará el filme en la plataforma, tal y como adelantó el propio Segura.

"Comunicado oficial: en verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno", reza la publicación de Netflix en X, acompañada de una imagen parcial que alude al propio José Luis Torrente, aunque sin llegar a concretar una fecha exacta para su lanzamiento.

Comunicado oficial: en verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno. pic.twitter.com/rrXIZtOOGR — Netflix España (@NetflixES) April 16, 2026

De este modo, la plataforma confirma el periodo aproximado que ya anticipaba Segura a finales del pasado marzo. "Pues yo creo que para verano estará en Netflix", apuntó Segura en X en respuesta a un usuario con discapacidad auditiva que quería saber cuándo podría ver Torrente presidente fuera de los cines y con subtítulos.

Pues yo creo que para verano estará en Netflix. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 15, 2026

El largometraje ha amasado ya más de 26 millones euros y cuenta con 3,5 millones de espectadores, consolidándose, así como la película más taquillera de la franquicia, y todo apunta a que podría incluso alcanzar los 30 millones de euros. Además, Torrente presidente supera los 26,1 millones de euros logrados por Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, y se alza como la producción española más vista de la última década.

El arranque en salas de la cinta ya fue sobresaliente. Estrenada el 13 de marzo, Torrente 6 recaudó 6,9 millones de euros en su primer fin de semana, situándose como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español. La saga encabezada por Santiago Segura es la segunda franquicia más taquillera del cine español, con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores.

Solo la supera, hasta ahora, Ocho apellidos vascos y sus secuelas. Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), primera entrega de la franquicia recaudó unos 10,9 millones de euros, cifra significativa para el cine patrio de finales de los años noventa. El mayor éxito de la saga llegó con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que amasó más de 22 millones de euros, consolidándose como una de las películas españolas más taquilleras de la historia.