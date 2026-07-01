Torrente presidente, censurada en Netflix y Santiago Segura señala quién es el responsable - ATRESMEDIA CINE

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en los cines, convirtiéndose en la entrega más taquillera de la franquicia de Santiago Segura con casi 30 millones de euros, desde el pasado 26 de junio Torrente presidente puede verse en Netflix. No obstante, la versión que ha llegado a la plataforma es ligeramente distinta ya que, como algunos no han tardado en señalar, se ha censurado una escena de manera un tanto ridícula, algo que ha acabado explicando el propio director.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Torrente presidente, sexta entrega de la exitosa saga creada por Segura, retoma la historia del descerebrado y expolicía machista, racista y alcohólico, que, tras llamar la atención del partido populista NOX, se convence de que puede llegar lejos en política. Esto da lugar a una carrera hacia el poder impregnada de delirios de grandeza y repleta de momentos cómicos, uno de los cuales ha sido modificado para Netflix.

Alrededor del minuto 41:50, los responsables de comunicación del partido advierten a Torrente de que sus rivales están difundiendo un vídeo alterado con Inteligencia Artificial en el que se le puede ver medio desnudo y con varias prostitutas. El personaje de Segura enseguida aclara que las imágenes son completamente reales y se corresponden con la noche anterior.

Amiguete @SSantiagosegura , no he podido evitarlo. En el cine la foto se veía en todo su esplendor pero en Netflix aparece un panda tapándote ¿Fue decisión de Netflix o ya tenías otra versión preparada para streaming? Me ha picado muchísimo la curiosidad 🤣🐼 #TorrentePresidente pic.twitter.com/NsXi97h8mP — Aureli Del Pozo (@Aureli_DelPozo) June 29, 2026

Curiosamente, las imágenes sí que han sido ligeramente alteradas para los espectadores de Netflix. La escena que muestra el vídeo en cuestión tapa las partes íntimas de Segura y una de las mujeres que están a su lado con emoticonos. Una suerte de censura que ha llamado la atención porque no ocurrió con la versión proyectada en salas, mucho más explícita.

SANTIAGO SEGURA EXPLICA QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA CENSURA

Teniendo en cuenta que el resto de la película (a la que no le faltan escenas incorrectas) se mantiene tal y como se proyectó en cines y que incluso las otras cintas de la franquicia permanecen intactas en la plataforma, muchos se preguntan por qué el cambio. Y aunque en un principio ni Netflix ni Segura explicaron a qué se debía, el cineasta ya ha respondido a los fans.

Diego 🐼🍆no ha sido Netflix, he sido yo, me parecían graciosos los emoticonos en las “partes” que dices 😅 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2026

"Netflix ha censurado algunas partes de ciertas escenas de Torrente Presidente. Santiago Segura no tiene la culpa. Si quieres que distribuyan la peli en esas plataformas, debes pasar por el aro. Sólo los que fuimos al cine, sabemos a qué partes nos referimos", se quejaba un usuario.

"No ha sido Netflix, he sido yo, me parecían graciosos los emoticonos en las 'partes' que dices", ha replicado el propio realizador asumendo así la autoría de este cambio en la versión en streaming de la sexta entrega de Torrente.