¿A Qué Hora Se Estrena Torrente Presidente En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en cines, Torrente Presidente, la sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, llega a Netflix este viernes 26 de junio. La película sigue a José Luis Torrente, que tras ser fichado por el partido NOX ve en la política una salida para hacer realidad sus ambiciones desmedidas. Se trata de la película más taquillera del cine español con más de 28 millones de euros, pero... ¿a qué hora se estrena Torrente Presidente en Netflix?

"José Luis Torrente, un expolicía machista, racista y alcohólico, es captado por la formación política NOX. Torrente persona miserable, cínica, mentirosa y ruin, piensa que la política puede ser una buena oportunidad para medrar, curiosamente no está muy desencaminado y comienza a hacer realidad sus delirios de grandeza", reza la sinopsis oficial del filme.

En cuanto al horario del estreno, la sexta entrega de Torrente estará disponible en Netflix a las 9:00 horas de este viernes 26 de junio. Una hora antes, a las 8:00 horas, Torrente Presidente verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA TORRENTE PRESIDENTE EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de Torrente Presidente a las dos de la madrugada del viernes, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del viernes será cuando la película llegue a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la cinta estará disponible a las 4:00 horas de la madrugada del viernes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el filme Torrente Presidente en Netflix a partir de las 5:00 horas de la madrugada del viernes.