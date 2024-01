Feud: Capote vs. The Swans ya tiene fecha de estreno en HBO Max

La segunda temporada de Feud: Capote vs. The Swans llega a HBO Max

La segunda temporada de Feud: Capote vs. The Swans llega a HBO Max - HBO MAX

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Feud: Capote vs. The Swans aterriza en HBO Max. La serie producida por Ryan Murphy (American Horror Story, Monstruo) y basada en el libro Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, escrito por Laurence Leamer, verá la luz en la plataforma el próximo miércoles 7 de febrero con las dos primeras entregas de las ocho que componen esta nueva tanda.

Protagonizada por rostros tan conocidos como Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny o Calista Flockhar, Feud: Capote vs. The Swans es la segunda entrega de la antología creada por Ryan Murphy y dirigida por Jon Robin Baitz sobre algunas de las mayores rivalidades entre celebridades de la élite de la sociedad, ricas y glamurosas y que en su primera temporada abordó la enemistad entre Joan Crawford y Bette Davis.

En sus ocho capítulos, Feud: Capote vs. The Swans sigue al grupo de mujeres de la élite neoyorquina de las que el aclamado escritor Truman Capote se rodeó y entablo una amistad, a las que apodó "los cisnes", y a las que terminó traicionando al escribir una ficción, exponiendo sus secretos más íntimos.

Naomi Watts interpreta a Barbara Babe Paley, una de los miembros de la alta sociedad de Nueva York. El reparto de esta nueva entrega de la serie, también incluye a Diane Lane como Nancy Slim Keith, Chloë Sevigny como C.Z. Guest, Calista Flockhart como Lee Radziwill, Demi Moore como Ann Woodward, Molly Ringwald como Joanne Carson, Treat Williams como William S Paley, Tom Hollander como Truman Capote, Ella Beatty como Kerry O'Shea, entre otros.

Además, a partir del 1 de febrero estarán disponibles en HBO Max los ocho capítulos de la primera entrega que exploran la legendaria rivalidad entre Joan Crawford (Jessica Lange) y Bette Davis (Susan Sarandon) durante su colaboración en el thriller nominado al Oscar ¿Qué fue de Baby Jane? y mucho después de que las cámaras dejaran de rodar