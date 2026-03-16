Filtración revela el día y la hora exacta del tráiler de Spider-Man: Brand New Day

Archivo - Reactivado el rodaje de Spider-Man: Brand New Day con un explosivo spoiler - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Por fin parece haberse revelado cuándo llegará el tráiler de la cinta que, dirigida por Destin Daniel Cretton, abrirá un nuevo capítulo en la vida de Peter Parker.

Una publicación ya eliminada de la división de Sony Pictures en Kazajistán parecía indicar que el plan era lanzar el avance de Brand New Day el miércoles 18 de marzo a las 7:05 a. m. (ET), hora de la Costa Este (las 12:05 p. m., hora española).

Es decir, un poco antes del estreno de Proyecto Salvación, la cinta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, responsables de Spider-Man: Un nuevo universo, que verá la luz en salas este 20 de marzo.

De hecho, los rumores más recientes apuntaban a que el avance de Brand New Day se estrenaría antes de las proyecciones del filme protagonizado por Gosling. No obstante, aunque Sony todavía no se ha pronunciado al respecto, Cretton confirmó recientemente que el tráiler estaba en camino.

The Spider-man Brand New Day trailer is releasing on Wednesday according to an official Sony pictures distributor in Kazakhstan. pic.twitter.com/HCpRnDtE8J — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 16, 2026

Por otro lado, a finales del pasado año ya se filtró un adelanto de Brand New Day en baja calidad que dio a los fans un breve vistazo del tono que tendrá la nueva entrega de la saga arácnida protagonizada por Tom Holland. Asimismo, también ha salido a la luz una imagen promocional de Brand New Day, concretamente una mochila que muestra a Spider-Man en primer plano, luciendo imponente con su traje.

"Me resulta muy divertido que la gente esté tan ansiosa por ver el tráiler", afirmó Cretton a Big Gold Belt Media. "Es decir, claro que va a salir... y va a ser muy bueno cuando salga. Ya viene. Ya viene", añadió el también director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos sin dar una fecha exacta para el avance de Spider-Man 4.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. También forman parte del elenco, en papeles aún por confirmar, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman. Además, se espera que Florence Pugh retome su rol de Yelena Belova/Viuda Blanca en el filme.