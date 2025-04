Tom Hardy confiesa qué paso con crossover de Spider-Man y Venom

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Tom Hardy se despidió de Eddie Brock con Venom: El último baile. Ahora el actor ha confesado que el crossover con el Spider-Man de Tom Holland estuvo bastante cerca de suceder.

"Estuvimos cerca. Nos acercamos como jamás habría imaginado, más allá de hacer una película juntos, que me habría encantado porque habría sido muy divertido", expresó Hardy en el podcast The Discourse.

No dio una razón concreta para que el enfrentamiento entre Venom y Spider-Man no se materializase en la gran pantalla. Cuando se le preguntó si lo que tumbó el proyecto fue la política de los estudios, Hardy, nominado al Oscar en 2016 por su interpretación en El Revenant, sugirió que ese pudo ser el motivo.

La principal razón de Hardy para participar en el filme eran los niños. "Aunque a los adultos les interesen las cintas de superhéroes, como demuestra su éxito en la taquilla cuando arrasan, creo que los niños me recuerdan siempre lo importantes que son estos personajes. Y no entienden por qué sus héroes favoritos no aparecen juntos en las películas", apuntó el actor. Ruben Fleischer, el director de la primera entrega de Venom, confirmó a Fandom en 2019 que el plan siempre fue forjar la franquicia de Tom Hardy para que condujese a un cara a cara con el Spider-Man de Holland. "Ahí es a donde se dirigía todo", aseguró.

"Eso es lo emocionante porque cambiamos el origen de Venom [para la primera película]. En los cómics surge a partir de Spider-Man, pero a causa del acuerdo entre Marvel y Sony no pudimos hacerlo de ese modo", sentenció el realizador. La primera entrega de Venom con Hardy en el papel de Eddie Brock se estrenó en 2018. El filme amasó más de 856 millones de dólares en taquilla.

Estrenada en 2021, su secuela, que introdujo a Cletus Kasady (Woody Harrelson), un asesino que se fusiona con otro simbionte, Carnage, logró la nada desdeñable cantidad de 500 millones en taquilla. En cuanto a la tercera y última entrega de la franquicia del letal simbionte, El último baile, que vio la luz en octubre de 2024, recaudó 478 millones de dólares en la taquilla mundial. Por otro lado, Holland regresará como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Esta cuarta entrega de la saga arácnida, coproducida por Marvel y Sony, que será el comienzo de una nueva trilogía, llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

Al margen de Holland, el filme también contará con Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, en un papel aún no revelado. Las últimas informaciones apuntan a Mary Jane Watson o incluso a una nueva y joven versión de la poderosa mutante de los X-Men, Jean Grey, pero, por ahora, toca esperar para averiguarlo.