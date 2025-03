¿Tienen Marvel y Sony en marcha Spider-Man 5 y 6?

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Tom Holland interpretará nuevamente a Peter Parker en Spider-Man 4, que, dirigida por Destin Daniel Cretton, llegará a las salas el 31 de julio de 2026. Pese a que aún falta más de un año para su estreno, y el filme aún no ha comenzado siquiera su rodaje, nuevas informaciones apuntan a que Marvel ya tiene en marcha una quinta y sexta entrega de la saga arácnida.

"Marvel ya ha trazado un plan para Spider-Man 5 y 6", ha comentado MyTimeToShineHello en X acerca de estas dos últimas entregas que culminarán la segunda trilogía del trepamuros de Holland. Pero eso no es todo. Según la insider, la identidad de la rumoreada villana femenina de Spider-Man 4 podría ser nada menos que Adriana Soria A.K.A. Spider-Queen.

Marvel has already mapped out a plan for Spider-Man 5 and 6! pic.twitter.com/8oodp07n2L

Además, señala que quien interpretará a este personaje no será Sadie Sink (Stranger Things), sino otra actriz pelirroja, a la que el estudio capitaneado por Kevin Feige dará a conocer en breve. Conviene recordar que Jeff Sneider ya anticipó en The Hot Mic que quien interpretará a Sink será a Mary Jane Watson.

Spider-Man 4 will have a FEMALE main villain. It's NOT Sadie Sink. They already have someone cast. Announcement imminent. pic.twitter.com/RRRhsMJk4k