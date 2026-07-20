Tom Cruise conoce a la Rana Gustavo: Así fue el encuentro más viral de la final del Mundial - THE MUPPETS

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

La final del Mundial de Fútbol ha dejado un divertido momento viral protagonizado por Tom Cruise y la Rana Gustavo. El actor asistió a la gran cita en Nueva York para participar en el show previo al partido, pero antes coincidió con el famoso personaje de los Muppets en el backstage.

El vídeo, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Rana Gustavo, muestra una distendida conversación entre el títere y el protagonista de legendarias sagas como Top Gun o Misión Imposible. Cuando el actor bromeó con prenderse fuego para realizar una entrada épica en el estadio, Gustavo le respondió con humor: "Suenas como Gonzo". Además, la marioneta aprovechó el momento para asegurarle que sería un invitado "genial en El Show de los Muppets".

En la descripción del post, el famoso personaje no dejó pasar la oportunidad de comentar: "¡Qué alegría saludar a mi amigo [Tom Cruise] en la final de la Copa Mundial de la FIFA! Nos unió el hecho de que ambos hicimos nuestras propias acrobacias. (Es una misión imposible encontrar una rana especialista en acrobacias en Hollywood)".

Los íconos de Barrio Sésamo, Elmo y el Monstruo de las Galletas, acompañaron a los Muppets en el show, y también tuvieron su propio momento con el actor. Una publicación compartida en la cuenta oficial de Elmo en X, reveló otra imagen de Cruise posando con la pareja televisiva. El pie de foto de la publicación decía: "¡Elmo hizo un nuevo amigo en el juego! ¡¡Señor Tom Cruise!!!".

Elmo made a new friend at the game!! ⚽ Mr. Tom Cruise!!! pic.twitter.com/lywyY8BRGJ — Elmo (@elmo) July 19, 2026

TOM CRUISE, LOS MUPPETS, SHAKIRA, BTS Y MÁS EN LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO

Cruise, quien protagoniza Digger, la nueva comedia negra del cineasta Alejandro González Iñárritu que se estrenará el próximo 2 de octubre, no se ha querido perder la final de la Copa del Mundo de la FIFA. El actor abrió la ceremonia previa al partido elogiando a las 48 naciones y destacando al fútbol como "un idioma que se habla sin palabras, una fuerza que une a las personas".

Otras de las celebridades presentes en el partido fueron Javier Bardem, Beyoncé, Jay-Z, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Matt Damon o Anya Taylor-Joy, entre otros. Artistas como Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber hicieron vibrar el estadio ante un gran espectáculo durante el descanso de la final en la que España se impuso a Argentina por un tanto a cero.