De Tom Cruise a Shakira y los Muppets: Así fue el show de la final del Mundial que ganó España- JOEL MARKLUND / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Además de por el triunfo de España, que consiguió su segunda estrella al imponerse a Argentina con el gol de Ferrán Torres en la prórroga, la final del Mundial de fútbol hizo también historia al incluir por primera vez un 'halftime show' similar al de la Super Bowl. El encuentro fue inaugurado por Tom Cruise y contó en su descanso (que con sus 27 minutos se ha convertido en el más largo de la historia de la Copa del Mundo) con actuaciones de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber e incluso los Muppets, en un gran espectáculo que duró 11 minutos.

"Hace 30 días, 48 naciones emprendieron un viaje. Cruzaron océanos, cruzaron fronteras, cruzaron culturas. Y, juntas, nos demostraron por qué este deporte pertenece al mundo", empezó diciendo Cruise en el discurso inaugural de la ceremonia previa al partido.

Otro show antes de que los jugadores comenzaran su calentamiento en el que actuaron figuras como Malone, IShowSpeed o el tenor estadounidense Christopher Macchio y en el que Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger cantarán Desiré, el himno oficial de la FIFA. Jennifer Hudson fue la encargada de interpretar el himno estadounidense.

Tom Cruise opened the FIFA World Cup final with an inspirational speech celebrating football’s power to unite people around the world.



“This is football. This is unity. This is greatness.” pic.twitter.com/w0Ag04iD9P — cinesthetic. (@TheCinesthetic) July 19, 2026

"Desde todos los rincones del mundo, hemos sido testigos de la grandeza y hemos compartido momentos de alegría", continuó el actor, señalando que "el fútbol es un idioma que se habla sin palabras, una fuerza que une a las personas".

SHAKIRA, MADONNA, BTS, JUSTIN BIEBER Y LOS MUPPETS, EN EL SHOW DEL DESCANSO

En cuanto al espectáculo del descanso, este comenzó con Madonna interpretando 'Music' y acompañada por las estrellas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho. Tras esto, el venezolano Gustavo Dudamel dirigió a una orquesta que tocó 'Seven Nation Army' mientras, en el fondo, la icónica banda de los Muppets, con Animal en la batería, aportaba su granito de arena a la actuación.

El espectáculo continuó con el grupo de K-pop BTS interpretando 'Dynamite', un guiño al remo vikingo de Noruega, una aparición de Jason Sudeikis y Brendan Hunt metidos en sus papeles de Ted Lasso y Justin Bieber cantando 'Everything Hallelujah'. Luego le llegó el turno a Shakira y Burna Boy, con su himno oficial del Mundial, 'Dai Dai'.

La última actuación del descanso fue la del coro infantil PS22, dirigido por Dudamel y acompañado por Chris Martin, que ha ejercido como director creativo del espectáculo, Shakira y varios personajes de los Muppets y Barrio Sésamo, como la rana Gustavo, Peggy, el Conde Draco, el Monstruo de las Galletas o Elmo.

Entre las muchas estrellas de Hollywood que estaban entre el público para ver la final, se encontraban el español Javier Bardem, animando a la selección española; Beyoncé y Jay-Z, Timothée Chalamet y Kylie Jenner, Matt Damon (apoyando a su mujer argentina) o Anya Taylor-Joy, entre otros.