Acusan a Disney de usar IA en el regreso televisivo de Los Muppets

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

La rana Gustavo, Ms. Piggy, Gonzo, Fozzy y compañía están de vuelta con un especial en Disney+ de El Show de los Muppets, que cuenta con la cantante Sabrina Carpenter como invitada. Sin embargo, este entrañable regreso se ha visto empañado por la presunta utilización de la IA (Inteligencia Artificial).

Según indica el podcast Kermitment Muppets en X, una investigación detallada pone de manifiesto varias distoriones o disfundiones visuales que sugieren que Disney empleó herramientas de creación con IA para rellenar partes del material promocional de la serie.

La información pone el foco en varias incoherencias evidentes entre la imagen original en formato panorámico de este especial de El Show de los Muppets y la versión vertical "expandida" que puede apreciarse en diferentes interfaces digitales.

Here's a story about Disney, AI, & The Muppets.



We love to see The Muppets being promoted right at the top of Disney+. Disney using their immense promotional power to push the Muppets is exactly what we want.



But wait... zoom in... is that is a gloveless Miss Piggy? pic.twitter.com/FHZap38cnm — Kermitment - A Muppets Podcast (@KermitmentPod) February 8, 2026

Tal y como señala el podcast, la versión vertical da la impresión de haber sido retocada, recurriendo, según asegura Kermitment Muppets, a inteligencia artificial para completar un espacio vacío que no formaba parte de la composición original. Como resultado, se han generado varios fallos y anomalías visuales. Esto se aprecia en varios personajes, que aparecen con extremidades incompletas o deformadas, además de cambios poco naturales en la textura del fieltro y la ropa.

Sin embargo, lo que más llama la atención en esta ilustración es que Miss Piggy (Eric Jacobson) aparece sin guantes, lo que supone un claro fallo de continuidad que rompe con el diseño icónico del personaje y que se ha respetado de forma constante a lo largo de toda la historia de la franquicia.

En consecuencia, estos fallos técnicos constituyen, según el medio, la prueba más clara de que Disney utilizó IA para ampliar la imagen más allá de sus dimensiones originales. La decisión por parte de la Casa del Ratón de usar Inteligencia Artificial resulta ciertamente chocante.

El coloso del entretenimiento suscribió el pasado diciembre un histórico acuerdo con OpenAI, invirtiendo 1.000 millones de dólares (casi 860 millones de euros) en la compañía de inteligencia artificial responsable de ChatGPT. Este acuerdo de tres años también contempla la cesión de derechos de personajes de la compañía, como los de las franquicias de Marvel, Pixar o Star Wars, a la aplicación de vídeo con IA generativa Sora.