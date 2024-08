Tom Cruise arrasa a sus 62 años en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos: "Lo ha hecho otra vez"

11 August 2024, France, Paris: US actor Tom Cruise is roped down on the Stade de France during the closing ceremony of the Paris 2024 Olympic Games. Photo: Michael Kappeler/dpa

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su fin. Pero no fueron deportistas triunfadores con varias medallas como Léon Marchand, Torri Huske o Simone Biles, quienes se llevaron toda la atención en la ceremonia de clausura, sino una gran estrella de Hollywood.

Y es que Tom Cruise se convirtió en el gran protagonista al lanzarse desde lo alto del Stade de France (Estadio de Francia) para recoger la bandera olímpica, sirviendo de puente entre estos Juegos y los siguientes, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT — Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024

El actor protagonizaba uno de los grandes momentos de la velada al saltar desde lo alto del estadio, aterrizando entre una legión de fans para después recibir la bandera olímpica de manos de Simone Biles... y llevársela en motocicleta por París, hasta subirse en un avión rumbo a Los Ángeles.

"Sin palabras. Realmente único en su especie", rezaba una publicación de X (antes Twitter) que subía una fotografía de Cruise durante la ceremonia.

Esta segunda parte de la intervención del famoso intérprete, en la que hacía paracaidismo y se subía al cartel de Hollywood para reformarlo, antes de pasar la bandera a una ciclista, había sido grabado de antemano. "Espero que Tom Cruise se pase realmente cuatro años yendo en moto de Francia a Los Ángeles", señalaba jocosamente un usuario en X, haciendo referencia al montaje.

I hope Tom Cruise really does spend four years riding his motorcycle from France to LA — Mike Ryan (@mikeryan) August 11, 2024

Y es que las redes sociales se han llenado de comentarios sobre la aparición estelar de Cruise, un momento que muchos esperaban y que no ha estado exento de una buena dosis de patriotismo. "No puedo sentirme más patriota de lo que los Juegos Olímpicos me han hecho sentir las dos últimas semanas... Tom Cruise cae del cielo, recibe la bandera de Simone Biles, se va en moto, toca Red Hot Chili Peppers, salta de un avión y se sube al cartel de Hollywood", publicaba una cuenta.

De la misma manera, otra cuenta de X aludía al diferente acercamiento de Francia y Estados Unidos a los Juegos. "Francia: 'Esto fue lindo hagamos algo de arte y cosas raras para cerrar el espectáculo y será bonito'. América: 'BARRAS Y ESTRELLAS. TOM CRUISE. GUITARRAS. MOTOCICLETAS. RED HOT CHILLI PEPPERS'"

“I can’t possibly feel more patriotic than the Olympics have made me feel the last two weeks”



*tom cruise falls from the sky, gets flag from simone biles, leaves on motorcycle, jams to red hot chili peppers, jumps out of a plane & climbs the Hollywood sign* — Jessica Benson (@jessbensontv) August 11, 2024

France: "This was nice let's do some art and some weird stuff to close the show and it'll be nice"



America: "STAR SPANGLED BANNER. TOM CRUISE. GUITARS. MOTORBIKES. RED HOT CHILLI PEPPERS" — TechnicallyRon (On all the platforms) (@TechnicallyRon) August 11, 2024

Tom Cruise getting ready to swoop into the #ClosingCeremony pic.twitter.com/ok0Xs7C2On — Kelly Knox (@kelly_knox) August 11, 2024

Pero si algo ha sido motivo de meme respecto al número de Cruise en la ceremonia de clausura ha sido din duda su increíble forma física. Y es que, a sus 62 años sigue haciendo sus propias escenas de acción, ya sea grabando Misión Imposible o un vídeo para los Juegos Olímpicos, hazañas que muchos se ven incapaces de hacer siendo más jóvenes.

Tom Cruise con 62 años/ Yo con 32 años. #CeremoniadeClausura pic.twitter.com/Rkbuuxu3Uo — Memes de Marvel y DC (@GoParkeOficial) August 12, 2024

Tom Cruise con 62 años/ Yo con 25 años. pic.twitter.com/wPKBhJnZZq — Indie 505 (@Indie5051) August 11, 2024

Por otro lado, la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos en X celebraba el papel del actor en la ceremonia de clausura con una frase que hacía referencia a la saga donde encarna a uno de sus personajes más icónicos, Ethan Hunt: "Tu misión, si decides aceptarla es llevar la bandera olímpica a Los Ángeles".